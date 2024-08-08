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رياضة

أولمبياد باريس.. نجم المغرب السابق يدافع عن الركراكي برسالة غاضبة

أولمبياد باريس.. نجم المغرب السابق يدافع عن الركراكي برسالة غاضبة
وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب
إرم نيوز
إرم نيوز
08 أغسطس 2024، 11:03 ص

دافع عبد السلام وادو، نجم منتخب المغرب السابق، عن صديقه وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب بلاده الأول بعد انتقادات واسعة تعرض لها الأخير في الساعات الماضية.

وواجه الركراكي هجومًا شرسًا بسبب حضور مباريات منتخب المغرب في أولمبياد باريس وتواجده في بعض الأوقات داخل غرف الملابس مع المدير الفني طارق السكتيوي.

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 وقال وادو عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك في رسالته إلى الركراكي:" أخي العزيز وزميلي السابق، لكم دعمي الكامل ضد هذا الانحراف الإعلامي غير العادل بصفتك ناخبًا وطنيًّا وأخًا كبيرًا لهذا الجيل الجميل من المواهب المغربية".

وأضاف:" حضوركم لمرافقة طارق السكتيوي مدرب المنتخب الأولمبي الذي أهنئه بمناسبة عمله المميز من أهم واجباته".

وتابع: "أنا أعرف طارق جيدًا، وأعرف شخصيته ومهاراته وأنا متأكد أنه لن يتسامح مع أي تدخل من أي شخص في عمله. أولئك الذين شكوا فيك بالأمس، ونفثوا سمومهم اليوم هم أنفسهم".

وأتم وادو رسالته قائلًا:" وضعت علمنا عاليًا جدًّا في رقعة الشطرنج العالمية، استمر في العمل الرائع.. القافلة تسير والكلاب تنبح".

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ويلعب منتخب المغرب مساء اليوم الخميس ضد مصر في لقاء تحديد المركز الثالث بدورة الألعاب الأولمبية.

وتحلم المغرب بحصد أول ميدالية أولمبية في تاريخها بمنافسات كرة القدم بعد بلوغ منافسات نصف النهائي للمرة الأولى.

منتخب المغربأولمبياد باريسوليد الركراكي

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