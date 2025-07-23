رسميًا.. نادي السد القطري يضم نجم الأهلي السعودي

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أعلن نادي السد، بطل الدوري القطري، ضم المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو قادمًا من الأهلي السعودي.
وكتب السد عبر حسابه على منصة إكس: "رسميا.. فيرمينيو سداوي".
وأرفق نادي السد إعلانه ضم فيرمينو بفيديو تقديمي للاعب وهو يرتدي قميص الفريق، مختتمًا بكلمة "مرحبا فيرمينيو"، من دون الكشف عن التفاصيل المالية للتعاقد ومدة العقد.
وشكّل فيرمينيو (33 عاما) عنصرًا أساسيًا بارزًا في هجوم ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل انتقاله للأهلي السعودي للمحترفين، في يوليو 2023.
وشارك فيرمينيو في 55 مباراة مع منتخب البرازيل وسجل 17 هدفًا.
وتوّج فيرمينو بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة التاريخي مع الأهلي خلال الموسم الماضي.