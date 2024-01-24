ما حقيقة براءة برشلونة في قضية نيغريرا؟
نفى الصحفي رامون ألفاريز ما تردد عن براءة برشلونة في قضية نيغريرا.
وبحسب رامون ألفاريز، فإن البيان الذي تم تداوله، مؤخرًا، مزيف ويعود تاريخه إلى 23 مارس 2022.
وأضاف: "أعتقد أن برشلونة بدأ يسرب عن نهاية قضية نيغريرا لأنه لا بد أنهم يتفاوضون على عقد مهم، إذا لم يكن الأمر كذلك، فأنا لا أفهم ما يحدث، حدث الشيء نفسه في يوليو والعقوبة المحتملة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".
وتداولت وسائل إعلام مستندًا قالت إنه يتضمن استنتاجات القاضي خواكين أغيري في قضية نيغريرا مع برشلونة.
ويوضح المستند أنه لا يوجد شراء للحكام، ولا يوجد تلاعب في المباريات.
كما يوضح المستند أنه لا توجد مدفوعات مثبتة إلى أي حكم بعد مراجعة جميع السجلات المصرفية، وأنه لا يوجد فساد رياضي.
اتهام برشلونة
وفي سبتمبر الماضي، اتهم القاضي خواكين أغيري، رئيس المحكمة التحقيقية نادي برشلونة بالرشوة في قضية نيغريرا.
كما اتهم أيضًا القاضي جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، الرؤساء السابقين لبرشلونة، بالإضافة إلى جوزيه ماريا إنريكيز نيغريرا (النائب السابق للجنة الحكام في الفترة من 1993 إلى 2018) وابنه.
ويعتبر القاضي أغيري بأن مبلغ 7.5 مليون يورو الذي دفعه برشلونة لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا يشكل جريمة، لأن برشلونة توقف عن الدفع لنيغريرا عندما ترك منصبه كنائب لرئيس الحكام.
ويتهم القاضي بارتوميو وروسيل بالإضافة إلى آخرين بجريمة الرشوة.
خطر الإفلاس
وقالت صحيفة "ديلي تلغراف" إن برشلونة يواجه خطر "الإفلاس" بسبب العقوبات المترتبة على تورطه في "قضية نيغريرا".
ويمكن أن تؤدي هذه القضية إلى حظر برشلونة من لعب كرة القدم، في وقت تكون فيه موارده المالية في أقصى حالاتها مع هدم ملعب كامب نو.
وإذا ثبتت إدانة بارتوميو، وساندرو روسيل، وجوزيه نيغريرا، وابنه، فإن الأحكام الصادرة بحقهم قد تتراوح بين 3 إلى 6 سنوات سجن.
وقالت "ديلي تلغراف" إنه من الممكن أن يتم إيقاف برشلونة من التداول كنادي كرة قدم محترف، الأمر الذي من المحتمل أن يؤدي إلى "إفلاس" الكيان المملوك للأعضاء، والذي تأسس قبل 124 عامًا.