ما حقيقة براءة برشلونة في قضية نيغريرا؟

نفى الصحفي رامون ألفاريز ما تردد عن براءة برشلونة في قضية نيغريرا.

وبحسب رامون ألفاريز، فإن البيان الذي تم تداوله، مؤخرًا، مزيف ويعود تاريخه إلى 23 مارس 2022.

وأضاف: "أعتقد أن برشلونة بدأ يسرب عن نهاية قضية نيغريرا لأنه لا بد أنهم يتفاوضون على عقد مهم، إذا لم يكن الأمر كذلك، فأنا لا أفهم ما يحدث، حدث الشيء نفسه في يوليو والعقوبة المحتملة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وتداولت وسائل إعلام مستندًا قالت إنه يتضمن استنتاجات القاضي خواكين أغيري في قضية نيغريرا مع برشلونة.

ويوضح المستند أنه لا يوجد شراء للحكام، ولا يوجد تلاعب في المباريات.

كما يوضح المستند أنه لا توجد مدفوعات مثبتة إلى أي حكم بعد مراجعة جميع السجلات المصرفية، وأنه لا يوجد فساد رياضي.