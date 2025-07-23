بند "القوة القاهرة" ينقذ الهلال السعودي

فجَّر الإعلامي الرياضي معين القويعي مفاجأة قد تنقذ نادي الهلال السعوي من توقيع عقوبات عليه بعد اعتذاره عن المشاركة في بطولة السوبر، التي ستقام في هونغ كونغ الشهر المقبل، وهو ما استدعى تدخل اتحاد الكرة واختيار الأهلي للتواجد في البطولة بدلًا من "الزعيم".

وأكد الأهلي، يوم الثلاثاء، أنه وافق على المشاركة في كأس السوبر المحلية الشهر المقبل في هونغ كونغ بديلًا للهلال.

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وقال الأهلي عبر حسابه على منصة "إكس": "تلقت شركة نادي الأهلي خطابًا رسميًّا من الاتحاد السعودي لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودية للموسم 2025-2026 والمقرر إقامتها في هونغ كونغ خلال الفترة من الـ19 إلى الـ23 من أغسطس المقبل وذلك استنادًا إلى اللائحة التنظيمية للمسابقة".

وأضاف البيان: "وبعد دراسة شاملة من جميع الجوانب، قررت الشركة الموافقة على المشاركة في البطولة بما يتماشى مع أهداف الفريق وخطته الإعدادية للموسم الجديد".

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وكان الهلال اعتذر، يوم الاثنين، عن المشاركة في بطولة كأس السوبر المحلية متعللًا بمشاركة الفريق في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة؛ ما "أدى إلى تقلص إجازة اللاعبين السنوية إلى 24 يومًا حال الاعتذار عن المشاركة في كأس السوبر و21 يومًا حال المشاركة، وذلك يخالف ما نصت عليه الفقرة (5.6) من العقود الإلزامية الواردة في ملاحق لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم".

وذكرت تقارير سابقة، أن نادي الهلال سيتعرّض لعقوبات مختلفة بعد قرار الانسحاب من لجنة الانضباط، فهي الجهة المخولة بالنظر في كل حالة بشكل منفصل، مع مراعاة عنصر "القوة القاهرة" الذي يمكن أن يعفي النادي من العقوبات المحتملة.

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وتُعرّف اللائحة "القوة القاهرة" بأنها "أي حدث طارئ غير متوقع وخارج عن الإرادة يؤدي إلى منع أو إيقاف أو تعليق مباراة أو مسابقة، مثل الظروف الجوية العنيفة، أو تعطل الإضاءة الكاشفة، أو مشاكل في الطيران، أو ظروف أخرى لها الخصائص ذاتها.

ولكن الإعلامي معن القويعي، أوضح عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه "بعد اعتماد اسم الأهلي للمشاركة في كأس السوبر، ووفقًا للمادة 8 الفقرة 4 فقرة 1 (المتعلقة بالقوة القاهرة) من اللائحة التنظيمية لكأس السوبر لا يحق للجنة الانضباط معاقبة الهلال وقبول اعتذار النادي عن المشاركة".

وشددت التقارير أن الهلال مهدد بالحرمان من المشاركة في نسخة 2026/2027 من كأس السوبر، حال تأهله، كما أنه من المتوقع أيضًا أن يُوقع على الفريق غرامة مالية كبيرة.

وستقام البطولة في الفترة بين الـ19 إلى الـ23 من أغسطس المقبل، وفي حال انتهاء مباراة بالتعادل يحتكم الفريقان لركلات الترجيح مباشرة دون خوض وقت إضافي.

وكان من المقرر أن يواجه الهلال، الذي بلغ دور الثمانية في كأس العالم للأندية مطلع الشهر الحالي قبل أن يخسر أمام فلومينينسي البرازيلي 2-1 ليودع البطولة، فريق القادسية في قبل نهائي البطولة، ويشارك القادسية للمرة الأولى في كأس السوبر وقد تأهل للبطولة باعتباره وصيف كأس الملك.