نجم بيراميدز ينتقد انسحاب الزمالك أمام الأهلي ويطالب بالعدالة (فيديو)

وجه أحمد فتحي، نجم بيراميدز، انسحاب الزمالك أمام الأهلي وعدم خوض لقاء القمة الذي كان مقررًا مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين للدوري المصري.

ورفض الزمالك خوض مباراة القمة بسبب ما وصفه بالظروف القهرية لغياب مبدأ تكافؤ الفرص التي أرستها قواعد كرة القدم.

وطالب الزمالك باستكمال الفرق المتنافسة المباريات المؤجلة من الدور الأول قبل خوض مباريات الدور الثاني.