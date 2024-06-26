نجم بيراميدز ينتقد انسحاب الزمالك أمام الأهلي ويطالب بالعدالة (فيديو)
وجه أحمد فتحي، نجم بيراميدز، انسحاب الزمالك أمام الأهلي وعدم خوض لقاء القمة الذي كان مقررًا مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين للدوري المصري.
ورفض الزمالك خوض مباراة القمة بسبب ما وصفه بالظروف القهرية لغياب مبدأ تكافؤ الفرص التي أرستها قواعد كرة القدم.
وطالب الزمالك باستكمال الفرق المتنافسة المباريات المؤجلة من الدور الأول قبل خوض مباريات الدور الثاني.
وقال فتحي عبر برنامج "الكورة مع فايق" بقناة "MBC masr2" إن ما حدث يخالف العدالة موضحًا أنه كان يتمنى إقامة اللقاء.
وأضاف: " بيراميدز ينافس على لقب الدوري وكنا ننتظر مواجهة الأهلي والزمالك، ولكن انسحاب الفريق الأبيض منح الأهلي 3 نقاط بدون لعب".
وتابع:" هل سينسحب الزمالك أمام بيراميدز؟ ما حدث غير عادل بالنسبة لنا في صراع المنافسة ونفس الأمر كنت سأقوله حال وجود فريقين متنافسين على البقاء".
وأشار إلى أنه يتمنى إعلان جدول كامل للدوري المصري منذ اليوم الأول للأخير موضحًا أن ذلك لم يحدث خلال مسيرته الكروية من قبل.
وانتقل أحمد فتحي إلى بيراميدز في صيف 2020 عقب نهاية عقده مع الأهلي.