مفاجآت بالجملة في قائمة منتخب المغرب لمواجهتي النيجر وزامبيا

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمة أسود الأطلس لمعسكر شهر سبتمبر المقبل.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة النيجر يوم 5 سبتمبر المقبل في العاصمة الرباط ثم يخرج لمواجهة زامبيا يوم 8 من نفس الشهر في مدينة ندولا الزامبية ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة للمجموعة الخامسة.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 15 نقطة بخمس انتصارات والعلامة الكاملة وخلفه تنزانيا برصيد 9 نقاط في المركز الثاني ثم زامبيا والنيجر برصيد 6 نقاط وأخيراً الكونغو دون نقاط.

وشهدت القائمة مفاجآت بالجملة على رأسها خروج نصير مزراوي نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وآدم أزنو نجم إيفرتون الإنجليزي بجانب عبد الصمد الزلزولي نجم ريال بيتيس الإسباني.

واستدعى الركراكي اللاعب نبيل العيناوي لأول مرة بعد انتقاله مؤخراً إلى روما الإيطالي مع عودة أمين عدلي نجم بورنموث الإنجليزي.

وضمت قائمة المنتخب المغربي كلاً من:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي) – منير محمدي (نهضة بركان المغربي) – المهدي الحرار (الرجاء المغربي).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – عمر الهلالي (إسبانيول الإسباني) – محمد الشيبي (بيراميدز المصري)- أشرف داري (الأهلي المصري) – جواد الياميق (الوحدة السعودي) – نايف أكرد (وست هام الإنجليزي) – آدم ميسينا (تورينو الإيطالي) – سفيان الكرواني (أوتريخت الهولندي) – يوسف بلعمري (الرجاء المغربي).

خط الوسط: عز الدين أوناحي (مارسيليا الفرنسي) – بلال الخنوس (ليستر سيتي الإنجليزي)– إسماعيل صابيري (آيندهوفن الهولندي) – أسامة العزوزي (أوكسير الفرنسي) – سفيان أمرابط (فنربخشة التركي) – إلياس بن صغير (موناكو الفرنسي) – نيل العيناوي (روما الإيطالي).

خط الهجوم: براهيم دياز (ريال مدريد الإسباني) – إلياس أخوماش (فياريال الإسباني) – أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني) – يوسف النصيري (فنربخشة التركي) – مروان سندي (أتلتيك بلباو الإسباني) – حمزة إغمان (رينجرز الإسكتلندي) – شمس الدين طالبي (سندرلاند الإنجليزي) – أمين عدلي (بورنموث الإنجليزي)