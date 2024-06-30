غافل الحارس وسجل.. هدف غريب في الدوري الأمريكي (فيديو)

خطف جمال تياري الكرة من الحارس وسجل هدفًا غير متوقع في الدقيقة الأخيرة من اللعب؛ ليقود فريقه أتلانتا يونايتد إلى الفوز على تورونتو إف سي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، فجر الأحد بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

وفي الدقيقة الـ97، والنتيجة كانت تشير إلى التعادل بهدف لمثله، أمسك حارس مرمى تورونتو لوكا غافران بالكرة، وبينما كان يستعد لوضعها على الأرض لإكمال اللعب، غافله تياري من الخلف، وأخذ الكرة وسدد بقوة بقدمه اليمنى في الشباك الخالية ليحرز هدف الفوز.

وجاء الهدف الآخر لأتلانتا في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول عندما مرر تياغو ألمادا إلى دانيال ريوس.