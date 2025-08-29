مبلغ ضخم.. كم دفع فنربخشة للتخلص من جوزيه مورينيو؟

أقال نادي فنربخشة التركي، اليوم الجمعة، مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بعد ساعات قليلة من الإخفاق في التأهل إلى مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وودع فنربخشة منافسات دوري الأبطال من مرحلة التصفيات التمهيدية على يد بنفيكا البرتغالي بعد التعادل في لقاء الذهاب دون أهداف في تركيا بينما فاز بنفيكا على ملعبه بهدفه في مباراة الإياب.

ورحل مورينيو عن فنربخشة بعد ارتباط استمر حوالي 13 شهراً فقط ولم يحقق خلاله المدير الفني البرتغالي أي ألقاب.

تكلفة الإقالة

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة فنربخشة دفعت مبلغاً ضخماً قيمة إقالة مورينيو والتخلص من خدماته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق التركي دفعت حوالي 15 مليون يورو إلى مورينيو نتيجة كسر عقده وإقالته من منصبه.

وكان اسم مورينيو قد ارتبط بالعودة إلى الدوري الإنجليزي من خلال قيادة فريق نوتنغهام فورست في ظل خلاف بين إدارة النادي والمدرب البرتغالي نونو سانتو.

وسبق أن تولى مورينيو قيادة فريق تشيلسي وحقق معه لقب الدوري الإنجليزي بخلاف مانشستر يونايتد وأيضاً توتنهام.