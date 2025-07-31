حارس ميسي يبعد لاعبي أطلس عن النجم الأرجنتيني بطريقة عنيفة (فيديو)

في لقطة أثارت ضجة خلال مباراة إنتر ميامي وأطلس المكسيكي في كأس الدوريات، فجر اليوم الخميس، ظهر ياسين تشويكو، الحارس الشخصي للنجم ليونيل ميسي، وهو يدفع لاعبي أطلس محاولًا منعهم من الاقتراب من النجم الأرجنتيني بعد توتر الأجواء في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وأعاد هذا التصرف الجدل حول تدخلات تشويكو المتكررة، خصوصًا بعد أن تم حظر وجوده داخل أرض الملعب خلال مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم، ومع ذلك، يبدو أن ظهوره في منافسات كأس الدوريات لا يزال غير مشمول بهذا القرار.

أخبار ذات علاقة ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على أطلس في افتتاح كأس الدوريات (فيديو)

أخبار ذات علاقة أقصر منه.. ميسي يصفع لاعب أطلس (فيديو)

ويرافق ياسين تشويكو ليونيل ميسي خلال المباريات والظهور العام، حيث تم تعيينه حارسًا شخصيًّا للنجم الأرجنتيني منذ انتقاله إلى إنتر ميامي في صيف 2023.

وكانت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حارس ميسي وهو يراقب الجماهير عن كثب لمنع أي شخص يُحتمل أن يقتحم الملعب من إيذاء اللاعب الحائز على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات.

لكن تزامناً مع بداية موسم 2025، قررت رابطة الدوري الأمريكي تولي مسؤولية أمن المباريات بشكل كامل، ولم تعد تسمح لتشيوكو بالدخول إلا إلى غرف تبديل الملابس والمناطق المختلطة، دون أن يرافق ميسي في الملعب خلال المباريات.

وفاز إنتر ميامي على أطلس بنتيجة 2-1، بعد أن كان الفريقان متعادلين حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وتقدم إنتر ميامي بالهدف الأول في الدقيقة 57 عن طريق الفنزويلي، تيلاسكو سيفويفا بعد تمريرة ساحرة من ميسي.

لكن التقدم لم يستمر كثيرا، حيث سجل البديل خوسيه ريفالدو لوزانو، هدف التعادل للفريق الضيف في هذه المباراة في الدقيقة 80.

واستمر التعادل حتى الدقيقة 96 ، ليسجل الظهير الأيمن مارسيلو ويغاندت هدف الفوز بالطريقة ذاتها تقريبا بعد تمريرة من ميسي، حيث احتاج الحكم للرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد لوجود شبهة تسلل، لكن الهدف كان صحيحًا.

وعقب اللقاء بدا لاعبو أطلس منفعلين للغاية بسبب احتساب الهدف، وظهر ميسي وهو يتحدث مع لاعبي الخصم ليتدخل تشيوكو، حارس ميسي، لحماية اللاعب، وقام بدفع أحد لاعبي الخصم بقوة في مشهد غريب ليبعده عن النجم الأرجنتيني.

يذكر أن تقارير صحفية سابقة ذكرت أن حارس ميسي يتقاضى مقابل القيام بهذه الوظيفة نحو 250 ألف دولار شهرياً، ليصل راتبه السنوي إلى 3 ملايين دولار، وهو ما يضاهي رواتب كبار لاعبي كرة القدم.