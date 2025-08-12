بعد وضعه "دكة".. أول رد من محمد الشناوي على عروض الزمالك وبيراميدز (فيديو)

رد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي المصري، على تقارير تحدثت عن تلقيه عروضًا من ناديي الزمالك وبيراميدز.

وجاء تعليق الشناوي بعد جلوسه على دكة الاحتياطي لصالح مصطفى شوبير، في مواجهة مودرن سبورت بافتتاح الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستأنف تدريباته اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة فاركو المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز.

رد الشناوي

قناة "أون سبورت" علقت على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن رغبة الشناوي في الرحيل، حيث كشف الإعلامي سيف زاهر عن اتصاله مباشرةً بالحارس الدولي للتحقق من صحة هذه الأنباء.

وقال زاهر: "تحدثت مع الشناوي شخصيًّا بعد انتشار أنباء عن غضبه من وضعه الحالي بالأهلي، وارتباطه بعروض من الزمالك وبيراميدز، وكان رده واضحًا: أنت تعرفني منذ سنوات، هل سبق أن اتصلت بك وطلبت نقل معلومة؟ هل سمعتني أصرح بأي شيء؟ لا".

وأضاف زاهر أن الشناوي نفى أي اتصال رسمي من بيراميدز، ووصف ما نُشر عن الزمالك بأنه "موضوع غير موجود من الأساس".

واختتم تصريحاته بأن الشناوي "رفض الدخول في أي مهاترات إعلامية، رغم تلقيه عروضًا سابقة من أندية عربية تفوق راتبه الحالي بـ6 أو 7 أضعاف".