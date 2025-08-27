جملة واحدة فقط.. شرط برونو فيرناندز للانتقال إلى الدوري السعودي

سيكون برونو فيرنانديز منفتحًا على مغادرة مانشستر يونايتد في نهاية الموسم، بعد أن رفض حتى الآن اهتمامًا قويًا من الدوري السعودي هذا الصيف.

ورفض فيرنانديز عرضًا من نادي الهلال بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني لمدة ثلاث سنوات، بما في ذلك المكافآت، بعد أن سافر وكيله ميغيل بينيو إلى الرياض لإجراء محادثات. ومنذ ذلك الحين، ارتبط اسمه بأحد الناديين الكبريين الآخرين في الدوري السعودي للمحترفين، النصر والاتحاد.

أخبار ذات علاقة فابريزيو رومانو يحسم الجدل حول انتقال برونو فيرنانديز إلى الاتحاد السعودي

أخبار ذات علاقة فخ كبير.. 5 أسباب تمنع الاتحاد السعودي من التعاقد مع برونو فيرنانديز

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" نقلاً عن مصادرها، فإن قائد مانشستر يونايتد يرغب في البقاء في أولد ترافورد لموسم آخر وتجنب أي اضطرابات قبل اللعب مع البرتغال في كأس العالم الصيف المقبل.

وأضافت المصادر: "مع ذلك، سيكون برونو منفتحًا على مشروع جديد مع اقترابه من عيد ميلاده الـ32، وقد يفكر في الانتقال إلى الدوري السعودي، أو الدوري الأمريكي، أو أحد الدوريات الأوروبية الكبرى".

النجم السابق لريال سبورتينغ لشبونة سيبقى لديه عام واحد متبقي في عقده البالغ قيمته 280,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا، رغم أن مانشستر يونايتد لديه خيار تمديده لعام إضافي.

قد تكون إدارة أولد ترافورد مستعدة للاستماع إلى عروض للاعبها الأفضل الصيف المقبل، بعد أن أنفقت مؤخرًا 130 مليون جنيه إسترليني على براين مبومو وماثيوس كونها، اللذين حلا محل فيرنانديز في مركزي رقم 10 ضمن خطة روبن أموريم 3-4-2-1.

ويعاني قائد مانشستر يونايتد من صعوبة في التأقلم مع دور أعمق في خط الوسط، كما أضاع ركلة جزاء في التعادل 1-1 مع فولهام يوم الأحد.

عرض مغرٍ من الاتحاد

ويبدو من غير المرجح أن يغادر فيرنانديز هذا الصيف، لكن الوضع قد يتغير إذا قدم له الاتحاد عرضًا نهائيًا قبل إغلاق نافذة الانتقالات السعودية في 10 سبتمبر، بحيث يتجاوز حتى عرض الهلال الذي كان سيضاعف راتبه أربع مرات.

النادي السعودي، الذي يحاول توفير مكان في تشكيلته من خلال بيع مدافع ليفربول السابق فابينيو، قد يغري يونايتد أيضًا بعرض يفوق 100 مليون جنيه إسترليني.

وبعد أن صرح بعد خسارة مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام في مايو أنه سيفهم إذا قرر النادي الاستفادة منه ماليًا، أكد فيرنانديز اهتمام الأندية السعودية في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه شدد على أن لديه أمورًا لم يُنجزها بعد في أولد ترافورد.

وقال: "كان عرضًا طموحًا جدًا. الرئيس كان شخصًا رائعًا، لكني لم أحقق أحلامي هنا بعد".

وأضاف: "من الواضح أن الأمر كان صعبًا على النادي لاتخاذ القرار؛ لأنه مبلغ مالي كبير ربما لم يحصل عليه النادي منذ رحيل كريستيانو رونالدو، الذي كان آخر من حصل النادي من أجله على مثل هذا المبلغ الكبير".

وتابع: "أعتقد أنني ما زلت أستطيع تقديم شيء للنادي. أعتقد أنني ما زلت في موقع يمكنني فيه أن أكون مفيدًا، لذا الأمر بالنسبة لي هو أنني سأبقى هنا حتى يقول لي النادي (برونو، حان وقت الرحيل)".