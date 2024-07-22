كشفت تقارير إعلامية أن السنغالي أليو بادجي، مهاجم بوردو الفرنسي والأهلي المصري السابق، قد يتم طرح اسمه داخل الفريق الأحمر مجددا خلال الفترة المقبلة، لعودته حال إعلان ناديه إفلاسه.

وأشارت تقارير إلى أن نادي بوردو الفرنسي الذي يلعب في صفوفه السنغالي أليو بادجي لاعب الأهلي السابق، اقترب من إعلان إفلاسه بسبب أزمة اقتصادية ضخمة.

وسيتم فسخ عقود لاعبي الفريق بشكل تلقائي حال هبط النادي الفرنسي إلى دوري الهواة بعد إعلان إفلاسه.

ووفقا لما ذكرته قناة "النهار" المصرية، في تقرير لها، فإنه "حال إعلان بوردو الفرنسي إفلاسه، قد يتم طرح اسم بادجي داخل النادي الأهلي، خاصة أنه كانت ثمة حالة ندم على رحيل اللاعب".

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وأوضح التقرير: "الأهلي لم يكن يرغب سابقا في رحيل بادجي، ولكن جاء هذا الأمر بطلب بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، وهو من كان وراء مغادرته، ولكن حتى الآن لم يتم طرح اسم بادجي على الجهاز الفني أو مجلس الإدارة".

وكان بادجي قد انضم للأهلي في يناير عام 2020، قادمًا من رابيد فيينا النمساوي، ولعب 25 مباراة وسجل 4 أهداف، وصنع 8 أخرى، وقضى موسماً قبل رحيله في يناير 2021، إلى أنقرة جوجو التركي.

كما كشف التقرير، أن النادي الأهلي يضع اللاعب بيساوي، وأيضا الفرنسي ألكسندر ميندي، مهاجم فريق كان الفرنسي الذي ينشط بالدرجة الثانية، ضمن اهتماماته، لضم أحدهما في الميركاتو الصيفي.

وأشار التقرير، إلى أن "اللاعب الفرنسي لديه عرض من سندرلاند الإنجليزي، ويرغب في الرحيل إليه، ولكن الأهلي ما زال يترقب المفاوضات بين الجانبين".

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من ناحية أخرى، ينتظر الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره بيراميدز، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري بـ68 نقطة، وفارق 5 نقاط عن الوصيف الأهلي الذي لعب 3 مباريات أقل.