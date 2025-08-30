ضربة قاتلة تقود مانشستر يونايتد نحو الانتصار الأول في الدوري الإنجليزي (فيديو)

اقتنص مانشستر يونايتد فوزه الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بتغلبه على ضيفه بيرنلي بنتيجة 3-2 مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة.

تقدم جوش كولين لصالح مانشستر يونايتد بعدما هز شباك فريقه بيرنلي بالخطأ في الدقيقة 27.

وتعرض ماثيوس كونيا نجم مانشستر يونايتد في الدقيقة 31 من عمر المباراة لإصابة قوية أجبرته على عدم استكمال اللقاء.

وتعادل لايل فوستر في الدقيقة 55 لصالح بيرنلي بينما تقدم سريعاً بريان مبيومو لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 57.

وأدرك جايدون أنتوني التعادل بهدف لصالح بيرنلي في الدقيقة 66 قبل أن يحرز برونو فرنانديز هدف الفوز في الدقيقة 90+7 من ضربة جزاء.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 4 نقاط في المركز التاسع بفارق نقطة عن بيرنلي صاحب المركز الحادي عشر.

وفاز إيفرتون على وولفرهامبتون بنتيجة 3-2 بينما تغلب بورنموث على حساب توتنهام بهدف نظيف، كما فاز سندرلاند على برينتفورد بنتيجة 2-1.

وكان تشيلسي قد فاز في وقت سابق على حساب فولهام بنتيجة 2-0 في الجولة ذاتها.