فينغر ينتقد ألمانيا: المنتخبات التي ركزت على كأس العالم تأهلت بسهولة لدور الـ16
قال آرسين فينغر مدرب آرسنال السابق، إن نتائج دور المجموعات في كأس العالم أظهرت أن المنتخبات التي تأهلت دون مشاكل كانت الأفضل استعدادا ذهنيا ولم تشتت انتباهها بالقضايا السياسية.
وفي إشارة إلى خروج ألمانيا وبلجيكا والدنمارك المفاجئ من البطولة، قال فينغر خلال تحليل فني لدور المجموعات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إن المنتخبات التي ركزت على كرة القدم بدأت بشكل جيد مثل البرازيل وفرنسا وإنجلترا وتأهلت لدور الـ16 بسهولة.
وقال فينغر اليوم الأحد: "الفرق التي لم تكن مخيبة للآمال في أدائها بالمباراة الأولى - لأنه عندما تصل إلى كأس العالم فأنت تعلم أنه لا يجب أن تخسر أول مباراة- هي صاحبة الخبرة والتي تحقق نتائج.. لقد لعبوا بشكل جيد في أول مباراة".
"الفرق أيضا التي كانت جاهزة ذهنيا وركزت على المنافسة والبطولة وليس على التظاهرات السياسية تأهلت".
وشهدت كأس العالم في قطر قدرا غير عادي من المناقشات السياسية من جانب المنتخبات، وكان الاتحاد الألماني الأكثر صخبا.
وقبل الخسارة المفاجئة في المباراة الافتتاحية أمام اليابان، وقف المنتخب الألماني لالتقاط صورة قبل المباراة ووضعوا أيديهم على أفواههم في إشارة إلى إسكاتهم من قبل الفيفا.
وتزايدت التكهنات حول تهديد الدنمارك بالانسحاب من الفيفا، وهو الأمر الذي رفضه الاتحاد ووصفه بأنه سوء فهم من الإعلام.