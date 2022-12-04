فينغر ينتقد ألمانيا: المنتخبات التي ركزت على كأس العالم تأهلت بسهولة لدور الـ16

قال آرسين فينغر مدرب آرسنال السابق، إن نتائج دور المجموعات في كأس العالم أظهرت أن المنتخبات التي تأهلت دون مشاكل كانت الأفضل استعدادا ذهنيا ولم تشتت انتباهها بالقضايا السياسية.

وفي إشارة إلى خروج ألمانيا وبلجيكا والدنمارك المفاجئ من البطولة، قال فينغر خلال تحليل فني لدور المجموعات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إن المنتخبات التي ركزت على كرة القدم بدأت بشكل جيد مثل البرازيل وفرنسا وإنجلترا وتأهلت لدور الـ16 بسهولة.