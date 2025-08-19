وزير الخارجية السوري التقي بوفد إسرائيلي في باريس اليوم لبحث تعزيز الاستقرار في المنطقة وجنوب سوريا

كارثة خلال سباق في إنجلترا بسبب حصان معصوب العينين (صور)
حصان معصوب العين يتسبب في سباق ويندسور بإنجلتراالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 10:14 م

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تسبب حصان معصوب العينين في كارثة محققة خلال أحد السباقات الشهيرة للخيول في إنجلترا.

واخترق الحصان الحواجز في انطلاقته بسباق وندسور الشهير في إنجلترا بعد بداية خاطئة للسباق تسببت في فوضى عارمة.

 وأُلغي السباق بعد انطلاقة خاطئة من الحصان الشهير باسم "ماستر زاك" والذي كان معصوب العينين، وأطاح بالفارس، بينما فشل الفرسان المتبقون في التوقف، وانتهى بهم الأمر بالمنافسة في المضمار.

وأدى عدم قدرة الحصان على الرؤية إلى انعطافه يمينًا واخترق الحواجز، لكن لحسن الحظ، تجنَّب الحصان الإصابة والاصطدام مع الجمهور.

وحُكم على 5 فرسان بالإيقاف 10 أيام لعدم عودتهم إلى خط الانطلاق بعد الحادث، خاصة أن الحكم لوَّح بالعلم الأصفر، وأطلق الصافرة لكنهم تجاهلوه.

 وزعم جميع الفرسان، باستثناء واحد، أنهم لم يروا العلم أو يسمعوا الصافرة بينما علق ريتشارد ويستروب، كبير المشرفين على السباقات، لقناة "سكاي سبورتس ريسينغ" عن الحادث والعقوبات.

وقال ويستروب: "وقف رجل الاستدعاء في منتصف المضمار، ولوّح بعلمه وأطلق صافرته. وتم اتباع الإجراءات بدقة متناهية، أخبرنا الفرسان في التحقيق أنهم لم يروا علم الاستدعاء ولم يسمعوا صافرة وايتلي على حصان بومادير، الحصان الذي فعّل الانطلاقة الخاطئة في المقام الأول".

 وأضاف:"توجيهنا أنه في حال حدوث انطلاقة خاطئة وانتهاء السباق، يُلغى السباق."

