أوسكار بيستوريوس يحصل على عفو بعد 10 أعوام من قتله صديقته

قالت سلطات السجون في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، إن العدّاء مبتور القدمين أوسكار بيستوريوس المسجون، منذ العام 2014، لقتله صديقته ريفا ستينكامب حصل على عفو سيطبق في الخامس من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وسبق لـ"بيستوريوس" المنافسة في الألعاب البارالمبية.

وأطلق "بيستوريوس" النار على صديقته وقتلها في عيد الحب، العام 2013، وحُكم عليه بالسجن في 2014.

ولم ينفِ "بيستوريوس" إطلاقه النار على باب الحمام الموصد حيث تواجدت ريفا، إلا أنه أصرّ - مرارًا وتكرارًا - أنه لم يدرك أنّ "ستينكامب" ليست في الفراش إلا بعد إطلاق النار، معتقدًا أنّ من اختبأ في الحمام هو لص داهم المنزل.

ودخل "بيستوريوس" التاريخ كأول عداء مبتور القدمين يشارك في كل من الألعاب الأولمبية للأصحاء مستعينًا بأطراف صناعية.