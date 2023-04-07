فيتور بيريرا: تعيين حكام مصريين لنهائي كأس مصر "لصالح المنظومة"

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا قال فيه إن فيتور بيريرا طلب من مجلس الاتحاد دعمه وموافقتهم على إسناد المباراة لطاقم حكام مصري وهذا لصالح منظومة التحكيم، وهو ما وافق عليه المجلس عقب الاجتماع ودعم بيريرا في تعيين طاقم مصري لنهائي كأس مصر.

وأكد بيريرا خلال جلسته مع مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه لا بد من دعم الحكم المصري وأنه لا توجد منظومة كرة قوية بدون منظومة تحكيم قوية والعكس.

وأضاف بيريرا في فيديو تم نشره على صفحة الاتحاد المصري: "يجب على الأندية مساندة الحكام المصريين من أجل العودة للتواجد على منصة التحكيم الأفريقية والمشاركة في البطولات العالمية الكبرى مثل كأس العالم وغيرها".