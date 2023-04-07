فيتور بيريرا: تعيين حكام مصريين لنهائي كأس مصر "لصالح المنظومة"
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الاستقرار على اختيار طاقم تحكيم مصري، لإدارة مباراة نهائي كأس مصر 2021-2022 بين الأهلي وبيراميدز.
ويلعب الأهلي ضد بيراميدز يوم 10 أبريل المقبل على استاد القاهرة في نهائي كأس مصر 2022.
وطلب بيراميدز طاقم تحكيم أجنبي لإدارة النهائي، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من جانب اتحاد الكرة المصري.
وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا قال فيه إن فيتور بيريرا طلب من مجلس الاتحاد دعمه وموافقتهم على إسناد المباراة لطاقم حكام مصري وهذا لصالح منظومة التحكيم، وهو ما وافق عليه المجلس عقب الاجتماع ودعم بيريرا في تعيين طاقم مصري لنهائي كأس مصر.
وأكد بيريرا خلال جلسته مع مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه لا بد من دعم الحكم المصري وأنه لا توجد منظومة كرة قوية بدون منظومة تحكيم قوية والعكس.
وأضاف بيريرا في فيديو تم نشره على صفحة الاتحاد المصري: "يجب على الأندية مساندة الحكام المصريين من أجل العودة للتواجد على منصة التحكيم الأفريقية والمشاركة في البطولات العالمية الكبرى مثل كأس العالم وغيرها".
يذكر أن الزمالك هو حامل لقب كأس مصر، بعد فوزه في نهائي النسخة الماضية على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستاد القاهرة وأداره طاقم تحكيم بولندي.
وسيقام نهائي كأس مصر يوم 10 أبريل الجاري على ملعب إستاد القاهرة الدولي.
الاتحاد المصري لكرة القدم، خاطب الجهات الأمنية لحضور 50 ألف مشجع في المباراة يتم تقسيمهم بين جماهير الفريقين.
وكان الأهلي قد تأهل للنهائي بعد فوزه على حساب سموحة بنتيجة (3-1)، بينما صعد بيراميدز للنهائي على حساب الزمالك بركلات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).