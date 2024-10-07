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رياضة

ريال مدريد ينقض على صفقة مدوّية لتعويض كارفخال

هزت إصابة النجم الإسباني داني كارفخال بقطع في الرباط الصليبي الأوساط الكروية
ريال مدريد ينقض على صفقة مدوّية لتعويض كارفخال
إصابة داني كارفخال نجم ريال مدريدالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
07 أكتوبر 2024، 5:40 ص

كشفت صحيفة "أس" (as) الإسبانية أن ريال مدريد سيقدم عرضا رسميا للتعاقد مع المدافع الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد خلال الميركاتو الشتوي المقبل من أجل إيجاد حل لسد الفراغ الذي سيتركه غياب لاعبه داني كارفخال الذي تعرض لإصابة خطيرة في الرباط الصليبي خلال مباراة فياريال.

وهزت إصابة النجم داني كارفخال مساء السبت الماضي في مباراة ريال مدريد وفياريال الأوساط الكروية الإسبانية بعد ثبوت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي وغيابه بين 8 و10 أشهر وفقا للمعطيات الأولية.

وغادر كارفخال (32 عاما) ملعب سانتياغو بيرنابيو في الوقت بدل الضائع بعد التحام قوي مع لاعب وسط فياريال؛ ما تسبب في إصابته بالتواء حاد في ركبته اليمنى أدى إلى قطع في الرباط الصليبي فيما أظهرت مقاطع فيديو اللاعب الإسباني وهو يصرخ من شدة الألم.

 وقالت صحيفة "أس" إن ​ريال مدريد​ يفكّر جديا في التعاقد مع نجم ​ليفربول​، ​ترينت ألكسندر أرنولد​، خلال فترة الانتقالات الشتوية أي في شهر ديسمبر المقبل، لتعويض ​داني كارفخال​ بسبب غيابه طويل الأمد.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية، يمتلك ريال مدريد حالياً 6 مدافعين فقط في المراكز كلها؛ ما سيجعل خط الدفاع هاجسا كبيرا بالنسبة إلى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مضيفة أن ألكسندر أرنولد هو الخيار الأفضل للنادي الملكي لتعزيز الفريق في شهر ديسمبر 2024.

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وكانت تقارير إخبارية مقربة من ريال مدريد كشفت عن وجود محادثات بين إدارة الفريق الملكي والدولي الإنجليزي، حتى قبل تعرض كارفخال للإصابة؛ إذ كان ألكسندر أرنولد واحدا من أهداف الريال في الميركاتو الصيفي المقبل، لكن الإصابة المفاجئة لكارفخال ستدفع الفريق إلى تسريع المفاوضات للعثور على البديل المناسب للاعبه.

ووفقا لما أورده تقرير نشرته شبكة "ريليفو" (RELEVO) بدأ ريال مدريد في إجراء اتصالات مع ترينت ألكسندر أرنولد منذ فترة ليست بالقصيرة وذلك قبل  نهاية عقده في يونيو 2025،

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  يشار إلى أن إدارة ريال مدريد قررت تمديد عقد داني كارفخال بعد يوم واحد من إصابته الخطيرة وذلك حتى يونيو 2026 بعد أن كان سيشهد نهايته في يونيو المقبل.

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