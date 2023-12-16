سبب غياب زيزو عن تدريبات الزمالك
كشفت تقارير إعلامية مصرية عن السبب الأساسي وراء غياب أحمد سيد "زيزو"، لاعب الزمالك، عن التدريبات الجماعية لفريقه، مساء اليوم السبت.
واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء ساغرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ووفقا لما ذكرته التقارير، فقد حضر "زيزو" بالفعل إلى النادي وخضع لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة، بعد شكوى اللاعب من إصابة بكدمة في وجه القدم.
ولذلك فضل الجهازين الفني والطبي منح "زيزو" راحة من التدريبات الجماعية لتجهيزه بالشكل الأمثل في الفترة المقبلة قبل مواجهة ساغرادا الأنجولي.
ويستعد الزمالك لمواجهة ساغرادا الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقررة يوم الأربعاء المقبل.
ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على أبو سليم الليبي، وسوار الغيني، وساغرادا الأنجولي في الجولات الثلاث السابقة.