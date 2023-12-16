سبب غياب زيزو عن تدريبات الزمالك

كشفت تقارير إعلامية مصرية عن السبب الأساسي وراء غياب أحمد سيد "زيزو"، لاعب الزمالك، عن التدريبات الجماعية لفريقه، مساء اليوم السبت.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء ساغرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.