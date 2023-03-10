صحف رياضية: القرار الكبير لميسي.. ديمبلي لا بيدري نعم.. والقفص الذهبي لباريس سان جيرمان

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وسوق انتقالاته وتطور إصابات لاعبيه وكتبت: "إمكانية كانسيلو" و"ديمبلي لا، بيدري نعم" و"ليفاندوفسكي: وجدنا الطريقة للعودة للقمة" و"دي يونغ: أريد الفوز بأول لقب للدوري الإسباني".
الصحيفة اهتمت بباريس سان جيرمان وكتبت: "باريس سان جيرمان برميل بارود".
كما اهتمت بنتائج الأندية الإسبانية في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.
غلاف صحيفة سبورت اليوم الجمعة.
موندو ديبورتيفو: ميسي القرار الكبير
ركزت الصحيفة على مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد الخروج مع باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا ونهاية عقده الصيف القادم وكتبت: "ميسي القرار الكبير".
الصحيفة اهتمت بنتائج الأندية الإسبانية في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي والتي شهدت خسارة ريال بيتيس وريال سوسيداد وفوز إشبيلية وكتبت: "فقط ابتسم إشبيلية".
كما اهتمت بحوارها مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وكتبت: "ليفاندوفسكي: التيكي تاكا ربما لا تعمل حاليا".
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الجمعة.
أس: القفص الذهبي
ركزت الصحيفة على البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي نجوم باريس سان جيرمان وتواجدهم في الفريق وكتبت: "القفص الذهبي".
الصحيفة اهتمت بنتائج الأندية الإسبانية في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد 4-1 ريال بيتيس وروما 2-0 ريال سوسيداد وإشبيلية 2-0 فنربخشة وكتبت: "فقط إشبيلية تحلم".
كما اهتمت الصحيفة بإصابة كريم بنزيما في ريال مدريد وكتبت: "سابع إصابة لكريم بنزيما ويغيب أمام إسبانيول".
كما اهتمت الصحيفة بالمفاوضات لضم المغرب لملف ترشيح إسبانيا والبرتغال لاحتضان كأس العالم 2030.
غلاف صحيفة أس اليوم الجمعة.
ميرور: ساليبا يطلق آرسنال بصرخة
ركزت الصحيفة على فوز مانشستر يونايتد 4-1 على ريال بيتيس في ذهاب دور 16 للدوري الأوروبي وكتبت: "برونو فيرنانديز رجل المباراة".
الصحيفة اهتمت بتعادل آرسنال أمام سبورتينغ لشبونة 2-2 وكتبت: "ساليبا يطلق آرسنال بصرخة".
كما اهتمت بفوز ويستهام يونايتد على أيك لارانكا 2-0 في ذهاب دور الـ16 لدوري المؤتمر الأوروبي.
غلاف صحيفة ميرور اليوم الجمعة.
ليكيب: افتحوا الدكة
ركزت الصحيفة على إقالة كورين دياكر من تدريب المنتخب الفرنسي للسيدات والمرشحين لخلافتها وكتبت: "افتحوا الدكة". الصحيفة اهتمت بباريس سان جيرمان والخروج من دوري أبطال أوروبا وكتبت: "باريس سان جيرمان قصة دون نهاية".