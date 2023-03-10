ميسي
ميسي
رياضة

صحف رياضية: القرار الكبير لميسي.. ديمبلي لا بيدري نعم.. والقفص الذهبي لباريس سان جيرمان

الصحف تركز على نتائج الدوري الأوروبي ومستقبل ميسي.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

سبورت: ديمبلي لا بيدري نعم

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وسوق انتقالاته وتطور إصابات لاعبيه وكتبت: "إمكانية كانسيلو" و"ديمبلي لا، بيدري نعم" و"ليفاندوفسكي: وجدنا الطريقة للعودة للقمة" و"دي يونغ: أريد الفوز بأول لقب للدوري الإسباني".

الصحيفة اهتمت بباريس سان جيرمان وكتبت: "باريس سان جيرمان برميل بارود".

كما اهتمت بنتائج الأندية الإسبانية في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

غلاف صحيفة سبورت اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة سبورت اليوم الجمعة.

موندو ديبورتيفو: ميسي القرار الكبير

ركزت الصحيفة على مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد الخروج مع باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا ونهاية عقده الصيف القادم وكتبت: "ميسي القرار الكبير".

الصحيفة اهتمت بنتائج الأندية الإسبانية في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي والتي شهدت خسارة ريال بيتيس وريال سوسيداد وفوز إشبيلية وكتبت: "فقط ابتسم إشبيلية".

كما اهتمت بحوارها مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وكتبت: "ليفاندوفسكي: التيكي تاكا ربما لا تعمل حاليا".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الجمعة.

أس: القفص الذهبي

ركزت الصحيفة على البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي نجوم باريس سان جيرمان وتواجدهم في الفريق وكتبت: "القفص الذهبي".

الصحيفة اهتمت بنتائج الأندية الإسبانية في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد 4-1 ريال بيتيس وروما 2-0 ريال سوسيداد وإشبيلية 2-0 فنربخشة وكتبت: "فقط إشبيلية تحلم".

كما اهتمت الصحيفة بإصابة كريم بنزيما في ريال مدريد وكتبت: "سابع إصابة لكريم بنزيما ويغيب أمام إسبانيول".

كما اهتمت الصحيفة بالمفاوضات لضم المغرب لملف ترشيح إسبانيا والبرتغال لاحتضان كأس العالم 2030.

غلاف صحيفة أس اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة أس اليوم الجمعة.

ميرور: ساليبا يطلق آرسنال بصرخة

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر يونايتد 4-1 على ريال بيتيس في ذهاب دور 16 للدوري الأوروبي وكتبت: "برونو فيرنانديز رجل المباراة".

الصحيفة اهتمت بتعادل آرسنال أمام سبورتينغ لشبونة 2-2 وكتبت: "ساليبا يطلق آرسنال بصرخة".

كما اهتمت بفوز ويستهام يونايتد على أيك لارانكا 2-0 في ذهاب دور الـ16 لدوري المؤتمر الأوروبي.

غلاف صحيفة ميرور اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة ميرور اليوم الجمعة.

ليكيب: افتحوا الدكة

ركزت الصحيفة على إقالة كورين دياكر من تدريب المنتخب الفرنسي للسيدات والمرشحين لخلافتها وكتبت: "افتحوا الدكة". الصحيفة اهتمت بباريس سان جيرمان والخروج من دوري أبطال أوروبا وكتبت: "باريس سان جيرمان قصة دون نهاية".

غلاف صحيفة ليكيب اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة ليكيب اليوم الجمعة.
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