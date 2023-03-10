صحف رياضية: القرار الكبير لميسي.. ديمبلي لا بيدري نعم.. والقفص الذهبي لباريس سان جيرمان

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وسوق انتقالاته وتطور إصابات لاعبيه وكتبت: "إمكانية كانسيلو" و"ديمبلي لا، بيدري نعم" و"ليفاندوفسكي: وجدنا الطريقة للعودة للقمة" و"دي يونغ: أريد الفوز بأول لقب للدوري الإسباني".

الصحيفة اهتمت بباريس سان جيرمان وكتبت: "باريس سان جيرمان برميل بارود".

كما اهتمت بنتائج الأندية الإسبانية في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.