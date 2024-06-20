منافسة بين النصر والاتحاد للتعاقد مع مدافع مانشستر يونايتد

ووفقاً لما نشره موقع "CaughtOffside" فإن مدافع مانشستر يونايتد أصبح هدفاً لإنتر ميلان وفنربخشة، وناديي دوري المحترفين السعودي النصر والاتحاد، هذا الصيف.

وقال الموقع إن الناديين بدآ محادثات مع وكيل النجم السويدي، لنقل خدماته لأحدهما.

وأبلغت مصادر أيضاً موقع "CaughtOffside" أن قلب دفاع مانشستر يونايتد، الذي ينتهي عقده في عام 2025، تم الاتصال به بالفعل من قبل إنتر ميلان وفنربخشة.

وسيكون على الأندية المهتمة بليندلوف الاستعداد لدفع مبلغ كبير من أجل الحصول على اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، مشيراً إلى أن اللاعب قد يرغب في مواصلة مسيرته في أوروبا.