ماذا حدث لك؟.. كولر يواجه إمام عاشور

كشفت تقارير إعلامية عن كواليس جلسة جمعت بين السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي المصري، مع إمام عاشور، نجم الفريق، للحديث عن أسباب تراجع مستوى اللاعب الفترة الماضية.

وواجه إمام عاشور انتقادات كبيرة الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ وهذا ما ظهر في مباراة نهائي السوبر الإفريقي أمام الزمالك، التي انتهت بخسارة الفريق الأحمر للقب، ودخل اللاعب وقتها في مشادات وأزمات مع لاعبي الفريق الأبيض والجماهير، بالإضافة إلى ابتعاد تركيزه عن الملعب وحضوره عدة حفلات وافتتاح محال؛ ما عرضه لأزمة مع إدارة الأهلي.

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ووفقاً لما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن "القرار الذي تم اتخاذه الفترة الماضية بشكل واضح من محمد رمضان، المدير الرياضي، هو منع اللاعبين من السوشيال ميديا، وإمام عاشور على مدار الفترة الماضية شعر أن جمهور الأهلي يحمله مسؤولية الهزيمة الأخيرة في السوبر الإفريقي، وخصوصاً بعد الصورة التي تم تداولها قبل اللقاء باحتفاله على طريقة بيلينغهام مع وسام أبوعلي والتي سببت له العديد من المشاكل".

وأضاف التقرير: "إمام عاشور خلال الأسبوع الماضي في التدريبات كان حاداً جداً ويتدخل بقوة ولديه تركيز شديد وكأنه في مباراة رسمية؛ ما دفع كولر للحديث معه والسؤال ماذا حدث للاعب، والمدرب أشاد به كواحد من أكثر اللاعبين انضباطاً والتزاماً وأنه يريد العودة لمستواه المعروف عنه لكي لا يتكرر مشهد السوبر الإفريقي في مواجهات السوبر المصري القادم".

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ويستعد اللاعب حالياً للمشاركة مع الأهلي في السوبر المصري حيث سيواجه سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي يوم 20 أكتوبر.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقباً بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعها في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن سبورت، على الترتيب، أما الزمالك فكان آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.