كريستيانو رونالدو يصنع التاريخ برقم أسطوري (انفوغرافيك)

وسجل النجم القدير صاحب الـ 39 عامًا ثنائية للبرتغال في مرمى إيرلندا بعدما تقدم جواو فيليكس للمنتخب البرتغالي.

ونجح المنتخب البرتغالي في آخر اختبار قبل المشاركة في كأس الأمم الأوروبية التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في ألمانيا.