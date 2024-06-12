كريستيانو رونالدو يصنع التاريخ برقم أسطوري (انفوغرافيك)
كتب الأسطورة كريستيانو رونالدو أرقامًا قياسية جديدة واصل بها مسلسل تحطيم الإنجازات التاريخية في سماء الساحرة المستديرة.
وقاد رونالدو منتخب البرتغال لفوز عريض على حساب إيرلندا مساء أمس الثلاثاء بنتيجة 3-0.
وسجل النجم القدير صاحب الـ 39 عامًا ثنائية للبرتغال في مرمى إيرلندا بعدما تقدم جواو فيليكس للمنتخب البرتغالي.
ونجح المنتخب البرتغالي في آخر اختبار قبل المشاركة في كأس الأمم الأوروبية التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في ألمانيا.
وأصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل على مدار 21 عامًا متتاليًا مع منتخب بلاده
وأحرز رونالدو مع المنتخب البرتغالي 130 هدفًا خلال 207 مباراة خاضها منذ عام 2003.
وسجل كريستيانو رونالدو هذا الموسم 57 هدفًا خلال 58 مباراة كما قدم لزملائه 15 تمريرة حاسمة.
ونال رونالدو لقب هداف الدوري السعودي مع النصر كما أنه أصبح أكثر لاعب يسجل أهدافًا في موسم واحد بتاريخ الدوري بعدما أحرز 35 هدفًا.