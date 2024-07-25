تعرض فينيسيوس جونيور، مهاجم نادي ريال مدريد، لـ"إهانة كروية" في إحدى مباريات الصالات في البرازيل.

ويقضي فيني إجازته السنوية بالبرازيل، وذلك بعد وداع بطولة كوبا أمريكا بالخسارة أمام أوروغواي.

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر فيني جونيور، أبرز المنافسين على جائزة الكرة الذهبية، وهو يتعرض لـ"إهانة كروية" على يد أحد الطلاب في مباراة لكرة الصالات في البرازيل.

وفي الفيديو المتداول، كان فيني يدافع أمام أحد الطلاب، والذي راوغه بطريقة جميلة، ما جعلت اللاعب البرازيلي الشهير يسقط أرضًا.

يذكر أن فينيسيوس جونيور قدم 6 مواسم تاريخية مع ريال مدريد منذ موسم 2018-2019، حيث لعب 264 مباراة، وأحرز 83 هدفًا، وقدم 75 تمريرة حاسمة.

كما توج فينيسيوس بـ12 لقبًا مع الريال، مقسمة ما بين 3 دوريات إسبانية، وبطولتي دوري أبطال أوروبا، و3 سوبر إسباني، ولقب لكأس ملك إسبانيا، ولقب لكأس السوبر الأوروبي، ولقبين لكأس العالم للأندية، على الترتيب.

ويعد فيني أحد المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا الموسم.