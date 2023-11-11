ترتيب الدوري الإيطالي.. ميلان يتعثر أمام ليتشي

اقتنص فريق ليتشي تعادلا مثيرا بهدفين لمثلهما من ضيفه ميلان، اليوم السبت، في اللقاء الذي جمعهما بالمرحلة الـ12 من الدوري الإيطالي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ميلان بهدفين حملا توقيع المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو في الدقيقة 28 ولاعب الوسط الهولندي تيغاني رينديرز في الدقيقة 35.

لكن ليتشي انتفض في الشوط الثاني ورد بهدفين عن طريق نيكولا سانسوني في الدقيقة 66 والزامبي لاميك باندا في الدقيقة 70.