ترتيب الدوري الإيطالي.. ميلان يتعثر أمام ليتشي
واصل ميلان مسلسل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي
اقتنص فريق ليتشي تعادلا مثيرا بهدفين لمثلهما من ضيفه ميلان، اليوم السبت، في اللقاء الذي جمعهما بالمرحلة الـ12 من الدوري الإيطالي.
وانتهى الشوط الأول بتقدم ميلان بهدفين حملا توقيع المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو في الدقيقة 28 ولاعب الوسط الهولندي تيغاني رينديرز في الدقيقة 35.
لكن ليتشي انتفض في الشوط الثاني ورد بهدفين عن طريق نيكولا سانسوني في الدقيقة 66 والزامبي لاميك باندا في الدقيقة 70.
وفي الوقت بدل الضائع تعرض أوليفييه جيرو مهاجم ميلان للطرد.
وواصل ميلان مسلسل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي، حيث فشل في تحقيق أي انتصار في آخر أربع مباريات، إذ خسر أمام يوفنتوس وأودينيزي وتعادل مع نابولي في الجولات الثلاث الماضية.
ورفع ميلان رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث مقابل 14 نقطة لليتشي في المركز الثالث عشر.