حقيقة صدور قرار جديد بإيقاف القيد للزمالك بسبب سامسون

نادي الزمالك موقوف عن القيد بسبب مستحقات نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي ومستحقات المهاجم السابق الغاني بنجامين أشيمبونغ.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك المصري لـ"إرم نيوز" إن نادي كاراكاس الفنزويلي يحق له 450 ألف دولار الصيف الماضي تمثل الجزء الأخير من صفقة سامسون أكينيولا مهاجم الفريق.

وأضاف: "يجب أن يدفع الزمالك هذه الأموال أو التوصل لتسوية مع النادي الفنزويلي والتي لم تُدفع في عهد المجلس السابق، ومجلس الإدارة بالفعل تواصل مع النادي الفنزويلي لإنهاء الأمر تمامًا".

وتابع: "في حالة تلقي اتحاد الكرة لخطاب بإيقاف القيد، سيتم إبلاغ الزمالك على الفور، وهو ما لم يحدث ولا أعرف من له مصلحة في تصدير تلك الشائعات".

واختتم: حتى وإن صدر قرار بتغريم النادي، فيعد حكم أولي وله استئناف، وبالتالي لا يوجد أي قرار بإيقاف القيد".