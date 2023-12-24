حقيقة صدور قرار جديد بإيقاف القيد للزمالك بسبب سامسون
نفى مصدر داخل نادي الزمالك ما تردد عن تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا من نظيره الدولي "الفيفا" يقضي بإعلان استمرار عقوبة إيقاف القيد لنادي الزمالك؛ وذلك لسبب جديد يتعلق بشكوى نادي كاراكاس الفنزويلي الذي كان يحق له الحصول على جزء من قيمة صفقة البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق.
نادي الزمالك موقوف عن القيد بسبب مستحقات نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي ومستحقات المهاجم السابق الغاني بنجامين أشيمبونغ.
وقال مصدر داخل نادي الزمالك المصري لـ"إرم نيوز" إن نادي كاراكاس الفنزويلي يحق له 450 ألف دولار الصيف الماضي تمثل الجزء الأخير من صفقة سامسون أكينيولا مهاجم الفريق.
وأضاف: "يجب أن يدفع الزمالك هذه الأموال أو التوصل لتسوية مع النادي الفنزويلي والتي لم تُدفع في عهد المجلس السابق، ومجلس الإدارة بالفعل تواصل مع النادي الفنزويلي لإنهاء الأمر تمامًا".
وتابع: "في حالة تلقي اتحاد الكرة لخطاب بإيقاف القيد، سيتم إبلاغ الزمالك على الفور، وهو ما لم يحدث ولا أعرف من له مصلحة في تصدير تلك الشائعات".
واختتم: حتى وإن صدر قرار بتغريم النادي، فيعد حكم أولي وله استئناف، وبالتالي لا يوجد أي قرار بإيقاف القيد".
يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إيقاف نادي الزمالك من إبرام صفقات جديدة؛ بسبب مستحقات نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي الخاصة بقائد الفريق محمود عبدالرزاق "شيكابالا".
وما زالت المفاوضات جارية بين الزمالك ونادي سبورتنغ لشبونة، إذ تدخل نيلو فينغادا مدرب الفريق الأسبق للتوسط بين الزمالك ولشبونة.
وعرضت إدارة الفريق الأبيض على النادي البرتغالي تقسيط الغرامة المستحقة لهم التي تقدر بـ1.5 مليون دولار، على سنة، بدفع 25% من قيمة الغرامة كل 3 أشهر، وما زالت المفاوضات جارية حتى الآن".