أسدل الستار على منافسات ربع نهائي منافسات كرة القدم للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.

وودع المنتخب الفرنسي صاحب الضيافة بعد الخسارة أمام البرازيل بنتيجة 0-1 في ربع النهائي.

وخسر منتخب كندا على يد ألمانيا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف.

ونجح المنتخب الأمريكي في تخطي عقبة اليابان بنتيجة 1-0 كما فاز منتخب إسبانيا على كولومبيا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 2-2.

وتقام منافسات نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل بمواجهتين الأولى تنطلق في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتجمع بين منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.

وتقام المواجهة الثانية بين منتخبي البرازيل وإسبانيا في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي تقام يوم 10 أغسطس الجاري، بينما يلعب الخاسران في لقاء تحديد المركز الثالث يوم 9 من الشهر الجاري.

يشار إلى أن منتخب كندا فاز بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة القدم للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الماضية في العاصمة اليابانية طوكيو.

وحصل منتخب السويد وقتها على الميدالية الفضية بعد الخسارة بركلات الترجيح، بينما احتل المنتخب الأمريكي المركز الثالث، وحصل على الميدالية البرونزية.

وفاز المنتخب الأمريكي بالميدالية الذهبية 4 مرات في دورات 1996 و2004 و2008 و2012، بينما فاز المنتخب الألماني بذهبية أولمبياد 2016.

ولم يفز منتخبا إسبانيا والبرازيل بأي ميدالية ذهبية من قبل في منافسات السيدات.