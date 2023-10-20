جونيور نجل رونالدو يفتتح مشواره مع براعم النصر بالفوز على القادسية 6/0

وكانت إدارة نادي النصر وقعت عقود احتراف رسمية مع البرتغالي جونيور نجل الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد الفريق الأول لكرة القدم.

وسجل نادي النصر جونيور كريستيانو في قائمة الفريق تحت 13 عاما بوصفه لاعبًا هاويًا في الفئات السنية، مستفيدًا من النظام الجديد الذي أقرَّه الاتحاد السعودي لكرة القدم، 19 سبتمبر الماضي، الخاص بمشاركة لاعبين من المقيمين نظاميًّا في البلاد.

ونشر حساب النصر على منصة "إكس" المعروفة سابقًا باسم "تويتر" صورًا لنجل رونالدو في المباراة وكتب عليها: "هذا الشبل من ذاك الأسد".

وافتتح براعم النصر دوري البراعم تحت 13 عاما بالفوز على القادسية 6/0.