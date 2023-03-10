ترتيب دوري أدنوك: العين يكتسح الوحدة ويخطف الصدارة (فيديو)

وخلال المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان، خطف نادي العين الصدارة "مؤقتًا" في انتظار نتيجة مباراة شباب الأهلي أمام الجزيرة غدًا السبت.

افتتح تين يدفاي التسجيل وأحرز الهدف الأول للعين في الدقيقة 25، من تسديدة رائعة فشل حارس الوحدة في التصدي لها.

وفي الشوط الثاني أضاف لابا كودجو الهدف الثاني للعين في الدقيقة 65.

واختتم كايو كانيدو حفلة الأهداف بالهدف الثالث في الدقيقة 68.

بهذا الفوز رفع العين رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي، والذي لديه مباراة مهمة غدًا أمام الجزيرة.

فيما تجمد رصيد الوحدة بـ37 نقطة في المركز الرابع.