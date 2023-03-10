ترتيب دوري أدنوك: العين يكتسح الوحدة ويخطف الصدارة (فيديو)
اكتسح العين نظيره الوحدة بثلاثية نظيفة، خلال مباراة الفريقين التي أقيمت مساء اليوم الجمعة في قمة الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين.
وخلال المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان، خطف نادي العين الصدارة "مؤقتًا" في انتظار نتيجة مباراة شباب الأهلي أمام الجزيرة غدًا السبت.
افتتح تين يدفاي التسجيل وأحرز الهدف الأول للعين في الدقيقة 25، من تسديدة رائعة فشل حارس الوحدة في التصدي لها.
وفي الشوط الثاني أضاف لابا كودجو الهدف الثاني للعين في الدقيقة 65.
واختتم كايو كانيدو حفلة الأهداف بالهدف الثالث في الدقيقة 68.
بهذا الفوز رفع العين رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي، والذي لديه مباراة مهمة غدًا أمام الجزيرة.
فيما تجمد رصيد الوحدة بـ37 نقطة في المركز الرابع.
الظفرة ينهي مسلسل الهزائم بتعادل أمام البطائح
في المباراة الثانية أنهى الظفرة المهدد بالهبوط من دوري أدنوك، سلسلة هزائمه المتتالية بتعادله 1-1 مع البطائح.
وبعد خمس هزائم متتالية، بدا أن الظفرة في طريقه لتحقيق ثالث انتصاراته هذا الموسم عندما تقدم في الدقيقة 43 بهدف سجله تياجو دي ليونكو لكن سيكو بابا جاساما أدرك التعادل لصالح البطائح في الدقيقة 72.
بهذا التعادل، يصل الظفرة إلى النقطة الثامنة في المركز 13 وقبل الأخير بفارق ست نقاط عن منطقة الأمان، بينما يحتل البطائح المركز 11 برصيد 17 نقطة.
تعادل خورفكان وعجمان
وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، تعادل خورفكان 2-2 مع ضيفه عجمان.
حملت ثنائية خورفكان توقيع فابيو أبرو في الدقيقة 40 ورافائيل جويمارايس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
لكن عجمان عاد في النتيجة بفضل هدفي عبدالله صالح الجنيبي ووليد أزارو في الدقيقتين 71 و84.
ويحتل خورفكان المركز التاسع برصيد 21 نقطة وعجمان في المركز السابع برصيد 33 نقطة، بفارق الأهداف خلف الجزيرة الذي يستضيف شباب الأهلي دبي غدا السبت.
وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك: