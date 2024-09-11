سر رعب برشلونة من تزايد شهرة لامين يامال

كشفت تقارير إخبارية إسبانية أن القلق يتزايد بشكل كبير في أوساط نادي برشلونة إزاء الشهرة المتصاعدة لنجم الفريق لامين يامال في سنة 2024، والتي أخذت منحى غير طبيعي منذ تتويجه بلقب كأس أمم أوروبا.

وقال تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأربعاء أن راديو الرياضة الكتالوني (La Radio Del Deporte) تطرق صباح اليوم للشهرة المتزايدة التي أضحى عليها يامال وهو بعمر 16 عاما (قبل أن يبلغ في يوليو الماضي عامه السابع عشر) والتي تبدو هاجسا قويا لدى إدارة البارسا بسبب عدم توقع تداعياتها وانعكاساتها السلبية.

وأضاف المصدر ذاته أن ضيوف البرنامج الصباحي لراديو الرياضة توصلوا إلى أن ما يعيشه يامال حاليا من شهرة عالمية لم يسبق أن حظي به أي لاعب في العالم في مثل سنه.

وقال التقرير إنه "بعيدًا عن الجدل الدائر حول الكرة الذهبية، والعودة إلى مسابقة الدوري الإسباني والقضايا الحالية الأخرى، كان تركيز النقاش منصبًا على المعلومات التي قدمها أحد ضيوف البرنامج وهو إميليو بيريز دي روزاس حول شخصية لامين يامال".

وأضاف أن "المسؤولين في البارسا قلقون للغاية من تزايد شهرة يامال بالنظر إلى سنّه، هذا الصبي لا يستطيع السيطرة على ما يحدث له، هناك أشخاص في برشلونة يأملون أن لا يتجاوز لامين يامال حدود التعامل مع الوضع الذي هو فيه الآن".

وتابع التقرير إن برشلونة يعتقد أيضا أن وكلاء أعمال يامال لهم دور في ما يحدث، مضيفا أن الوكيل الجديد للاعب، لأن خورخي مينديز هو الذي يتولى حاليا إدارة أعماله فيما كان الأمر سيكون أكثر هدوء لو تواصل التعامل مع الوكيل السابق دي لا بينيا.

وتصاعدت أسهم النجم الإسباني لامين يامال بقوة بعد مساهمته في تتويج منتخب لاروخا بكأس أمم أوروبا 2024 عندما أصبح أصغر لاعب يتوج باللقب القاري، وأصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ المسابقة، كما أصبح واحدا من مشاهير الدوري الإسباني بفضل تألقه مع برشلونة في بداية موسم 2024 ـ 2025.

ويحتل برشلونة المركز الأول في الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة بعدما حقق العلامة الكاملة في 4 مباريات.