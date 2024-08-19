كشفت تقارير إعلامية عن آخر التطورات داخل نادي النصر السعودي، خاصة بعد الهزيمة الأخيرة للفريق أمام الهلال في نهائي السوبر السعودي، مساء السبت الماضي، وفقدان أول لقب في الموسم.

وتبع الهزيمة أزمة كبرى في النادي، وسط تلميحات باستقالة إبراهيم المهيدب من رئاسة النادي بسبب عدم منحه الصلاحيات اللازمة لإجراء تغييرات في الفريق.

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وقال الإعلامي الرياضي علي العنزي في تصريحات تلفزيونية: "إذا مُنح الرئيس إبراهيم المهيدب كامل الصلاحيات خلال 48 ساعة فسيُقيل المدرب البرتغالي لويس كاسترو مباشرة، بالإضافة إلى 3 صفقات عالمية للنادي مع تحمل كامل تكاليفها".

وأضاف: "أما في حال عدم منحه الصلاحيات سيقدم استقالته، وسيدفع المبالغ التي وعد بها وسينقل إدارته لرئيس ناد جديد بطريقة رائعة مع ترتيب كافة الأمور، ويقول للجمهور اليد الواحدة لا تصفق وأنا أعمل بمفردي".

وتولى المهيدب رئاسة نادي النصر يوم 21 يونيو الماضي، ولم يبرم الفريق أي صفقات لتدعيم صفوفه في عهده سوى ضم الحارس البرازيلي بينتو واللاعب سالم النجدي ظهير الفتح.

وكان كاسترو قد قرر منح لاعبي النصر راحة عن التدريبات، أمس، بعد عودة بعثة الفريق من أبها، عقب الخسارة القاسية أمام الهلال بنتيجة (1-4)، في نهائي كأس السوبر السعودي.

ولم ينجح "العالمي" في تحقيق أي لقب محلي منذ تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي العام 2019.

وحقق النصر لقب الدوري السعودي 9 مرات آخرها موسم 2018 - 2019 بالتساوي مع الاتحاد خلف الهلال الأكثر تتويجًا.