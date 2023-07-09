بوكيتينو يتحدث عن أفكاره مع تشيلسي قبل انطلاق الموسم الجديد

أكد ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي الجديد، أنه سيحاول مساعدة الثلاثي إنزو فرنانديز وميخايلو مودريك ورحيم سترلينغ على التعافي من معاناة الموسم الماضي عن طريق تخصيص برامج تدريبية محددة.

وتعاقد تشيلسي مع مدرب توتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان السابق في مايو الماضي بعدما احتل الفريق المركز الـ12 في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب موسم كارثي شهد تعاقب توماس توخيل وغراهام بوتر وفرانك لامبارد على تحمل المسؤولية في ستامفورد بريدج.

وقال بوكيتينو، البالغ 51 عامًا، لموقع تشيلسي على الإنترنت خلال عرض أفكاره قبل انطلاق الموسم الجديد: "انضم لاعبون مختلفون بظروف مختلفة، لكن بكل تأكيد الآن نملك فرصة".