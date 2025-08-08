logo
القفزة الأيقونية.. ارتقاء خيالي من كريستيانو رونالدو في مباراة ريو آفي (فيديو)
كريستيانو رونالدو قائد النصرالمصدر: حساب النصر عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
08 أغسطس 2025، 12:18 م

قدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، مستويات رائعة في انتصار فريقه على حساب ريو آفي البرتغالي بنتيجة 4-0، مساء أمس الخميس، تحضيراً للموسم المقبل.

وسجل رونالدو الهدف الثالث لصالح فريقه في مرمى ريو آفي، بعدما حول كرة عرضية أرسلها زميله ويسلي برأسية رائعة سكنت شباك الفريق البرتغالي.

 وأعاد رونالدو للأذهان القفزة الأيقونية التي كررها من قبل في مسيرته بارتقاء خيالي لتوجيه الكرة برأسية متقنة.

وسبق أن كرر رونالدو القفزة على ارتفاع عالٍ بعدما سجل هدفاً لصالح ريال مدريد الإسباني ضد فريقه الأسبق مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، موسم 2012 – 2013.

 وبلغ ارتفاع تلك القفزة 2.93 متراً في الهواء، كما أنه سجل هدفاً لصالح فريقه الأسبق يوفنتوس ضد سامبدرويا في الدوري الإيطالي عام 2019، ووصل ارتفاع القفزة إلى 2.56 متراً.

 وتفاعل الحساب الرسمي لنادي النصر مع قفزة رونالدو في لعبة الهدف الذي هز شباك ريو آفي بتعليق مميز: "البشر لا يطيرون.. لكنه استثناء".

 

