اكتفى الأردني زيد كريم بالميدالية الفضية بعد خسارة نهائي فئة وزن تحت 68 كيلوجراما ضمن منافسات التايكواندو للرجال في أولمبياد باريس يوم الخميس.
وخسر الأردني 2-صفر أمام أولوبيك راشيتوف من أوزبكستان الذي حافظ على الميدالية الذهبية التي أحرزها في أولمبياد طوكيو قبل ثلاث سنوات.
وفاز راشيتوف بالجولة الأولى 5-4 قبل أن يحسم الفوز بالجولة الثانية 3-1 ويضمن الميدالية الذهبية.
وحصل البرازيلي إيديفال بونتيس والصيني ليانج يوشواي على ميداليتين برونزيتين.
وتغلب كريم في نزال قبل النهائي 2-1 على البريطاني برادلي سيندن، ليضمن ميدالية عربية جديدة في أولمبياد باريس.
وكان الأردني متأخرا في النتيجة بعد خسارة الجولة الأولى 2-1، لكنه تمالك نفسه، وفاز بالجولة الثانية 4-2، قبل أن يسيطر على الجولة الثالثة، ويفوز بها 10-2 ويتأهل إلى النهائي.