لعب بتعال.. محمد نور يوجه انتقادات مثيرة لسالم الدوسري (فيديو)

وجّه محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد السعودي السابق، انتقادات قوية إلى سالم الدوسري، نجم الهلال، متحدثًا عن دوره في تعادل "الزعيم" أمام الأهلي في كلاسيكو دوري روشن للمحترفين، الذي جمع الفريقين بالجولة الثالثة.

وقلب الأهلي الطاولة على ضيفه الهلال وفرض عليه التعادل 3-3، مساء الجمعة، في مباراة مثيرة ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، تقدم الضيوف بافتتاح باب التسجيل عن طريق ثيو هيرنانديز في الدقيقة الـ12 بعد مرتدة خاطفة أنهاها بتسديدة قوية في الشباك.

وعزز الهلال تقدمه بهدف ثان في الدقيقة الـ24 عن طريق مالكوم بعد صناعة من داروين نويز.

وعاد مالكوم لهز الشباك مرة أخرى في الدقيقة الـ41 بعد صناعة من سالم الدوسري.

ولكن نجح إيفان توني في تقليص النتيجة في الدقيقة الـ78 بعد صناعة من فراس البريكان.

وعاد توني لزيارة شباك ياسين بونو في الدقيقة الـ87 محرزاً ثاني أهداف الأهلي برأسية في الزاوية الصعبة.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع (90+1) تمكن الأهلي من إدراك التعادل عن طريق رأسية ميريح ديميرال.

وقال محمد نور في تصريحات تلفزيونية: "المباراة كانت قوية والهلال فرض سيطرته في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني الهلال كان فريقًا آخر ويلعب بتعال داخل الملعب، وأخص بالذكر سالم الدوسري ورأيته يلعب بطريقة غريبة ويسحب الكرة ويمرر بتعال، وطبيعي إذا كان فيه استهتار نشاهد ما حدث، والهلال كان يقدر يخلص المباراة بـ5 أهداف وجاءت فرص وضاعت".

وأضاف: "أنا مندهش ممن يهاجمون الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الفريق، ولكن ألومه فقط على التغييرات التي قام بها، أنت فائز بثلاثية وكيف تخسر لاعب مثل محمد كنو في مركز المحور".

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثامن في حين بات الهلال يحتل المركز السابع بالرصيد ذاته.