توصل النادي الأهلي المصري لاتفاق نهائي مع بريست الفرنسي، يحصل بموجبه على خدمات المغربي أشرف داري.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" أن إدارة الأهلي وافقت على طلبات نادي بريست الفرنسي المالية، للتخلي عن أشرف داري، وتم الاتفاق على رحيل اللاعب إلى مصر.

وأضاف: "تتبقى فقط طريقة سداد الأهلي للأموال، فقد طلب النادي الأحمر التقسيط، ومن المنتظر حسم تلك الأمور خلال الساعات القادمة".

وتابع: "سيصل أشرف داري إلى مصر خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير، على أن يخضع للكشف الطبي، ثم توقيع العقود".

أخبار ذات علاقة الأهلي المصري يلجأ لـ"تضحية مالية" للتخلص من محترف الفريق

ويسعى الأهلي لتعويض الرحيل المنتظر للاعبه محمد عبد المنعم إلى نادي نيس الفرنسي قبل غلق باب الانتقالات الحالية، بالتعاقد مع النجم المغربي أشرف داري.

يذكر أن أشرف داري يتابع الحساب الرسمي للأهلي عبر إنستغرام، بجانب متابعة حسابات بعض لاعبي الفريق المصري بشكل مفاجئ.

وتعاقد الأهلي المصري مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري، بجانب المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر سوتشي الروسي.