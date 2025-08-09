غير مقبول شتم زوجته.. أسطورة الزمالك يهاجم جماهير ناديه بسبب زيزو (صورة)

وجه خالد الغندور، أسطورة الزمالك السابق، هجوما لاذعا لجماهير ناديه التي تواجدت في مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في افتتاحية بطولة الدوري المصري، مساء أمس الجمعة.

وحقق الزمالك فوزا مثيرا على حساب مضيفه سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.

وسجل ناصر ماهر هدف التقدم في الدقيقة الـ84، ثم أحرز محمد شحاتة هدفا مثيرا، مستغلا تقدم الحارس محمد بسام في الدقيقة 90+7.

وشهدت المباراة حضورا لافتا لجماهير الفريق الأبيض في أول لقاء رسمي تحت قيادة المدرب الجديد البلجيكي يانيك فيريرا.

وقامت جماهير الزمالك المتواجدة في المباراة بالهجوم على أحمد سيد "زيزو"، لاعب الأهلي الحالي والزمالك سابقا، بتوجيه الشتائم له ولزوجته.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "غير مقبول نهائيا أنك تشتم لاعب وعائلته وزوجته الفاضلة حتي لو أنت تعتبره خانك وانضم للمنافس".

وأضاف: "مثلما لم نكن نتقبل العنصرية والتنمر والسباب ضد محمود عبد الرازق (شيكابالا)، قائد الفريق السابق، بأسرته وزوجته الفاضلة يبقى المفروض لا تقبله على زيزو ركز مع فريقك فقط".

وأثارت الواقعة غضبا كبيرا لدى مسؤولي الأهلي المصري، الذين سيتقدمون بشكوى ضد ما حدث لإدارة الانضباط باتحاد الكرة، للمطالبة بتوقيع عقوبات فورية ضد جمهور الزمالك.

ويأتي هذا الهجوم على خلفية توتر العلاقة بين زيزو وجماهير الزمالك، بعد انقطاعه عن التدريبات منذ 8 أبريل الماضي؛ ما دفع إدارة النادي إلى رفع شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط في الأول من مايو، مطالبة بتطبيق اللوائح، بعد انتقال اللاعب للفريق الأحمر.