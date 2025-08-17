اللاعب أخطر ناديه.. النصر السعودي يقدم عرضا جديدا لخطف سعد الناصر

أخطر سعد الناصر، ظهير فريق التعاون، إدارة ناديه بقراره النهائي بشأن مستقبله، بعد وصول عرض رسمي له من نادي النصر السعودي.

وتلقى نادي التعاون عدة عروض من أندية النصر والاتحاد والقادسية حول التعاقد مع الناصر، ولكن عرض نادي النصر كان الأبرز.

ويتميز اللاعب الدولي بقدرته على اللعب في أكثر من مركز على جانبي الملعب، حيث خاض 41 مباراة الموسم الماضي في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع 3 أهداف.

حسم مستقبله

أبلغ الناصر إدارة نادي التعاون، برغبته في الانتقال إلى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أو البقاء مع الفريق حتى انتهاء عقده الذي ينتهي بعد 9 أشهر، ليدخل بعدها فترة الانتقالات الحرة مطلع يناير المقبل.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن الناصر اتخذ قراره بعد دراسة جميع العروض المقدمة له، واختار مشروع النصر لعدة أسباب، أبرزها المبلغ المالي المناسب الذي سيحصل عليه هو وناديه الحالي، بالإضافة إلى فرصة المشاركة بدقائق لعب أكبر مع الفريق العاصمي، ورغبته في الاستقرار بالعاصمة الرياض.

وعرض النصر 30 مليون ريال، بالإضافة إلى إعارة مهاجم الفريق محمد مران للتعاون، مع تحمل رواتبه حتى نهاية الموسم.

من جهتها، تطلب إدارة التعاون 60 مليون ريال لقبول بيع عقد اللاعب، وهو المبلغ الذي رفضه النصر حتى الآن.