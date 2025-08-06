الأهلي طرابلس يهزم السويحلي ويقترب من التتويج بالدوري الليبي

بات النادي الأهلي طرابلس الليبي على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب الدوري الليبي للمحترفين لموسم 2024 ـ 2025 بعد فوزه اليوم الأربعاء على حساب نادي السويحلي (2 ـ 0) في الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من منافسات مرحلة التتويج.

وتقام مرحلة "سداسي التتويج" الحاسمة لتحديد لقب الدوري الليبي، على 3 ملاعب في مدينة ميلانو الإيطالية وذلك بنظام 5 مباريات لكل فريق بحساب البطولة المجمعة (مباريات ذهاب دون عودة).

وحقق الأهلي طرابلس اليوم الأربعاء فوزه الثالث في سداسي التتويج على حساب نادي السويحلي (2 ـ 0) ليحافظ على صدارة الترتيب.

الزعيم يحسم المواجهة الرابعة بثلاثيـة نظيفة ويواصل المشوار نحو الهدف 🎯🇳🇬💪 #WeAreAlahliSC | #الأهلي_زعيم_الأندية_الليبية | #ليبيانا_ديما_معانا | #سلطان_للصناعات_الغذائية | #ARRTECH_Media | #مؤسسة_القراضي Posted by Alahli SC on Wednesday, August 6, 2025

وسجل الهدف الأأول للأهلي طرابلس المدافع الرواندي تيري مانزي بضربة رأسية، قبل أن يحرز التونسي غيلان الشعلالي الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة قبل أن يضيف عمران الهدف الثالث ليحسم فوز فريق المدرب حسام البدري.

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وأصبح الأهلي طرابلس على بعد نقطة واحدة من التتويج باللقب عندما يلاقي في الجولة الخامسة والأخيرة نادي الهلال بنغازي، الذي يملك بدوره فرصة للتتويج باعتبار أنه يحتل المركز الثاني خلف الأهلي طرابلس.

وكان الهلال بنغازي حقق فوزا ثمينا على حساب الاتحاد (1 ـ 0) ليشدد الملاحقة على الصدارة ويحافظ على حظوظه في التتويج.

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وفاز الهلال فريق الاتحاد طرابلس بهدف فيصل البدري من ركلة جزاء في الدقيقة 76 من المباراة.

ورفع الهلال بنغازي رصيده إلى 8 نقاط ليصبح المنافس الوحيد للأهلي طرابلس، فيما سيلتقي الفريقان في مباراة بعنوان النهائي من أجل التتويج باللقب.

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وفاز النادي الأهلي بنغازي في آخر مباريات الجولة الرابعة على النادي الأخضر (3 ـ0) ليحقق الفوز الثاني تواليا بعد بداية مخيبة جدا.

وبعد الجولة الرابعة يكون الترتيب كما يلي:

ـ الأهلي طرابلس 10 نقاط

ـ الهلال بنغازي 8 نقاط

ـ الأهلي بنغازي 6 نقاط

ـ الأخضر 5 نقاط

ـ الاتحاد طرابلس 3 نقاط

ـ السويحلي 1 واحدة

ورفع الأهلي بنغازي رصيده إلى 6 نقاط وسينافس على البطاقة الثانية المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل.

وسينحصر اللقب رسميا بين الأهلي طرابلس والهلال بنغازي في مباراة الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل.