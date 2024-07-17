أبدى إنزو فيرنانديز، لاعب وسط المنتخب الأرجنتيني اعتذاره عن مقطع الفيديو المسيء الذي نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وظهر فيه مع عدد من لاعبي منتخب التانغو المتوجين بلقب كوبا أمريكا وهم يهتفون ضد لاعبي المنتخب الفرنسي.

وقال فيرنانديز: "أود أن أعتذر بشدة على الفيديو الذي نشرته على حسابي بتطبيق إنستغرام خلال احتفالات منتخبنا، لقد كانت الأغنية التي هتفنا بها تتضمن كلمات مسيئة لا يوجد أي عذر لها، أرفض التمييز بكل أشكاله وأعتذر لانجرافي في نشوة الاحتفالات بلقب كوبا أمريكا".

وأدان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ما وصفه بمقطع الفيديو العنصري والداعي للتمييز، كما ذكر أنه قرر التقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيما يتعلق بالأغنية التي كانت تشير للاعبي فرنسا ذوي الأصول الأفريقية.

وكان إينزو فيرنانديز نشر مقطع الفيديو المسيء من حافلة الفريق عقب تتويج الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا يوم الأحد الماضي في ميامي، قبل أن يبدي اعتذاره رسميًا.

وقال لاعب تشيلسي الإنجليزي: "لا يعكس هذا الفيديو، ولا اللحظة، ولا تلك الكلمات، اعتقاداتي أو شخصيتي، أنا آسف حقًا".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الأربعاء أنه بدأ التحقيق في مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه بعض أعضاء منتخب الأرجنتين وهم يرددون هتافات معادية للاعبي فرنسا.

وقال متحدث باسم الفيفا في بيان "الفيفا على علم بمقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي ويتم التحقيق في الحادث".

وأضاف:"يدين الفيفا بشدة أي شكل من أشكال التمييز من قبل أي شخص بما في ذلك اللاعبون والمشجعون والمسؤولون".

يشار إلى أن نادي تشيلسي الإنجليزي أدان بدوره في بيان اليوم الأربعاء الحادثة قائلًا: "يعتقد تشيلسي أن جميع أشكال السلوك التمييزي غير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف:"نفتخر بكوننا ناديًا متنوعًا وشاملًا يشعر فيه الناس من جميع الثقافات والمجتمعات والهويات بالترحيب".