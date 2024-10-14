بديل "مفاجئ" يظهر مع الزمالك في السوبر المصري

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة يُعدّها جوزيه غوميز، المدير الفني للزمالك، خلال التشكيلة التي سيدفع بها في مواجهة بيراميدز ببطولة السوبر المصري ليكون بديلًا لنبيل عماد "دونجا"، الذي يعاني إصابة في الوقت الحالي.

ويشارك نادي الزمالك في بطولة السوبر المصري التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من الـ20 إلى الـ24 من أكتوبر الجاري.

وسبق وتعرض "دونجا" إلى إصابة خلال تدريبات منتخب مصر قبل مباراة موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2025.

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وقال تقرير لقناة "المحور" المصرية، إنه "بنسبة 95% دونجا لن يلحق بمباراة السوبر المصري الأولى أمام بيراميدز، يوم الأحد المقبل، خاصة بعدما تم استبعاد اللاعب من قائمة منتخب مصر بسبب الإصابة؛ لأن لديه إجهادًا قويًّا في قدمه".

وأضاف التقرير: "لذلك جوزيه غوميز، المدير الفني، يجهز زياد كمال ليكون بديلًا لدونجا، وقد يلجأ المدرب إلى محمد شحاتة أيضًا للدفع به في اللقاء".

وأوضح منتخب مصر تفاصيل إصابة دونجا، إذ خضع لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية، حيث أثبتت معاناته من إجهاد بالعضلة الخلفية.

وغاب دونجا عن مباراة موريتانيا الأولى وكانت هناك رغبة في تجهيزه للمباراة الثانية، قبل أن يقرر استبعاده لصعوبة مشاركته في المباراة التي ستقام، غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات.

إلى ذلك، يبدأ نادي الزمالك بطولة السوبر المصري بمواجهة بيراميدز في الدور نصف النهائي في لقاء يقام يوم الـ20 من أكتوبر، على أن يتأهل الفائز منهما لمواجهة الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في المباراة النهائية.

والخاسر من مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري، يلعب مباراة تحديد المركز الثالث في المسابقة المحلية.

ويشارك الزمالك في بطولة السوبر المصري بالبطاقة الذهبية التي مُنحت له من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.