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رياضة

صفقة أفريقية تؤجج صدامًا بين كولر والأهلي المصري

صفقة أفريقية تؤجج صدامًا بين كولر والأهلي المصري
مارسيل كولر
إرم نيوز
إرم نيوز
12 يوليو 2024، 3:47 م

تسببت "صفقة أفريقية" في تأجيج الصراع، بين مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، وإدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع جلودي ليكونزا لاعب وسط نادي مازيمبي الكونغولي تمهيداً للتعاقد معه في الموسم المقبل؛ لتعويض رحيل أليو ديانغ.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن اللاعب رحب بالانتقال للأهلي.

وأضاف: "نادي مازيمبي أيضًا رحب برحيل جلودي ليكونزا، ولكنه حدد 750 ألف دولار لبيع اللاعب للقلعة الحمراء".

ولكن تسببت الصفقة في أزمة داخل القلعة الحمراء، إذ أشار المصدر إلى أن لجنة التخطيط عرضت اللاعب على المدرب كولر، ولكن بعد التفاوض مع اللاعب والنادي.

وكانت الأزمة أن الصفقة لم تعجب كولر، والذي طلب من إدارة الأهلي عدم التفاوض مع لاعبين إلا بعد العودة إليه والتنسيق معه من أجل الموافقة عليهم.

وأتم بأن كولر حدد لإدارة النادي ثلاثة لاعبين يرغب في ضم أحدهم لتدعيم خط الوسط، وهم: حمدي فتحي لاعب الأهلي السابق والوكرة القطري الحالي، وموكوينا لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، والتونسي محمد علي بن رمضان المحترف بنادي فرينفاروتشي المجري.

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