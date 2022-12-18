بكاء باتيستوتا في أستوديو "بي إن سبورتس" بعد تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022 (فيديو)

وتوجت الأرجنتين بطلة لكأس العالم "قطر 2022"، الأحد، عقب فوزها على فرنسا بركلات الترجيح (4ـ2) في نهائي مُثير انتهى وقته الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ثم تقدمت الأرجنتين بهدف ليونيل ميسي من مدى قريب في الدقيقة 108، قبل أن تدرك فرنسا التعادل بوساطة كيليان مبابي ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وأصبح مبابي ثاني لاعب في التاريخ يسجل ثلاثية في نهائي كأس العالم بعد الإنجليزي جيف هيرست الذي سجل ثلاثية في نهائي كأس العالم عند الفوز 4-2 على ألمانيا الغربية بعد وقت إضافي عام 1966.

ونال مبابي جائزة هداف كأس العالم برصيد ثمانية أهداف، وبفارق هدف واحد عن زميله في باريس سان جيرمان ميسي.

وكان ميسي قد تقدم بالهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 23 من ركلة جزاء احتسبت بعد خطأ ضد أنخيل دي ماريا الذي أضاف بنفسه الهدف الثاني عقب هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 36.

لكن خروج دي ماريا بعد مرور 64 دقيقة خفف الضغط على دفاع فرنسا التي تقدمت إلى الهجوم وسجلت مرتين بوساطة مبابي في الدقيقتين 80 من ركلة جزاء و81، ليتم اللجوء إلى وقت إضافي.

ونجح ميسي (35 عامًا) بذلك في تعويض خسارة نهائي 2014، وحقق حلمًا طال انتظاره في مباراته الأخيرة في كأس العالم، ومنح الأرجنتين لقبها الثالث بعد التتويج في 1978 و1986.