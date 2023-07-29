آلان سانت ماكسيمين يودع نيوكاسل تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي السعودي

وتابع: "صدقني، لقد وقعت في حب نيوكاسل، لقد أتيحت لي فرص رائعة للمغادرة خلال الأيام الحالكة، لكن بعد فوات الأوان كنت بالفعل في حالة حب، أردت، كنت بحاجة، اضطررت للبقاء لمساعدة فريقي في إنقاذ النادي من الهبوط لأنه يعني لي العالم".

وأتم ماكسيمين: "بالطبع خلال تلك الأيام المظلمة ربما كانت لدى البعض الشكوك، لكنني كنت أؤمن دائمًا بهذا النادي وأنظر إلى ما نحن عليه اليوم، إنه جميل جدًا".

وواصل: "سأغادر نيوكاسل كما كان ينبغي أن يكون دائمًا وهذا أكبر لقب لي لأنني كنت جزءًا منه".

وأضاف: "شكرا جزيلا لكم جميعا، زملائي في فريقي، المشجعين المخلصين، الموظفين، النادي، إلخ.. لقد رأيت كل رسائلكم، شكرا لكم وعلى الرغم من أن هذا الفصل قد انتهى، فإن القصة لا تتوقف أبدا، سأستمر في أن أكون أكبر مشجع لك، وسأشاهد كل مباراة وطالما استمر النادي في الفوز سأكون أسعد رجل في العالم.. وبالتأكيد ستراني مرة أخرى".