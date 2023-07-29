آلان سانت ماكسيمين يودع نيوكاسل تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي السعودي
ودع المهاجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين نادي نيوكاسل تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي السعودي.
وكتب ماكسيمين عبر حسابه في موقع "تويتر": "قبل 4 سنوات ارتديت قميص نيوكاسل لأول مرة".
وأضاف: "قد تفكر في "رسالة الوداع اللطيفة" لكن المشاعر أعمق من أي كلمات أستطيع أن أقولها، منذ الأشهر الأولى التي قابلت فيها سكان هذه المدينة، فهمتهم حقًا واحتضنت شغفهم الذي لا يتزعزع، ولهذا السبب كان الأمر كذلك، من المهم بالنسبة لي أن أبذل قصارى جهدي، وإذا كان هذا يعني أن ألعب مصابًا طالما أن ذلك سيساعد فريقي".
وتابع: "صدقني، لقد وقعت في حب نيوكاسل، لقد أتيحت لي فرص رائعة للمغادرة خلال الأيام الحالكة، لكن بعد فوات الأوان كنت بالفعل في حالة حب، أردت، كنت بحاجة، اضطررت للبقاء لمساعدة فريقي في إنقاذ النادي من الهبوط لأنه يعني لي العالم".
وأتم ماكسيمين: "بالطبع خلال تلك الأيام المظلمة ربما كانت لدى البعض الشكوك، لكنني كنت أؤمن دائمًا بهذا النادي وأنظر إلى ما نحن عليه اليوم، إنه جميل جدًا".
وواصل: "سأغادر نيوكاسل كما كان ينبغي أن يكون دائمًا وهذا أكبر لقب لي لأنني كنت جزءًا منه".
وأضاف: "شكرا جزيلا لكم جميعا، زملائي في فريقي، المشجعين المخلصين، الموظفين، النادي، إلخ.. لقد رأيت كل رسائلكم، شكرا لكم وعلى الرغم من أن هذا الفصل قد انتهى، فإن القصة لا تتوقف أبدا، سأستمر في أن أكون أكبر مشجع لك، وسأشاهد كل مباراة وطالما استمر النادي في الفوز سأكون أسعد رجل في العالم.. وبالتأكيد ستراني مرة أخرى".
وختم ماكسيمين: "أحبك، أحبك بصدق، أحبك كأخ".
وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو توقيع ماكسيمين للأهلي وكتب عبر حسابه في موقع "تويتر": "صفقة آلان سانت ماكسيمين لم تكن موضع شك، تم الانتهاء من الفحص الطبي منذ 8 أيام بالضبط، وتم توقيع المستندات، ولا توجد مشكلات على الإطلاق، الأهلي سيعلن بشكل رسمي قريبًا".
وأكد: "أراد الأهلي إعلان صفقة محرز قبل أي صفقة أخرى، ثم هو الآن جاهز للكشف عن نجم آخر مع انضمام آلان سانت ماكسيمين".
وانضم ماكسيمين البالغ من العمر 26 عاما لنيوكاسل من نيس بـ 18 مليون يورو. وبحسب موقع "transfermarkt" لعب مع الماكبايس 117 مباراة سجل فيها 11 هدفا وصنع 18.