ريال مدريد يتفاوض مع لوكا مودريتش على تمديد العقد

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إن ريال مدريد يتفاوض مع نجمه الكرواتي لوكا مودريتش بشأن تمديد عقده.

وينتهي عقد لاعب الوسط المميز مع الميرنغي في يونيو المقبل، ما يعني أنه سيرحل مجانا بنهاية الموسم.

وذكر رومانو الذي يعمل في شبكة "سكاي" أن ريال مدريد يتفاوض مع مودريتش على تمديد العقد بين الطرفين.

وأوضح رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، أن الطرفين يشعران بالتفاؤل بشأن تمديد العقد، وأن الأمر مسألة وقت؛ لأن اللاعب المخضرم يريد البقاء في سانتياغو برنابيو.