ريال مدريد يتفاوض مع لوكا مودريتش على تمديد العقد
قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إن ريال مدريد يتفاوض مع نجمه الكرواتي لوكا مودريتش بشأن تمديد عقده.
وينتهي عقد لاعب الوسط المميز مع الميرنغي في يونيو المقبل، ما يعني أنه سيرحل مجانا بنهاية الموسم.
وذكر رومانو الذي يعمل في شبكة "سكاي" أن ريال مدريد يتفاوض مع مودريتش على تمديد العقد بين الطرفين.
وأوضح رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، أن الطرفين يشعران بالتفاؤل بشأن تمديد العقد، وأن الأمر مسألة وقت؛ لأن اللاعب المخضرم يريد البقاء في سانتياغو برنابيو.
وأكد رومانو أن العقد الجديد سيمتد حتى يونيو 2024.
وانضم مودريتش البالغ من العمر 37 عاما إلى ريال مدريد في 2012 من توتنهام.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن مودريتش شارك مع ريال مدريد في 478 مباراة سجل فيها 37 هدفا وصنع 77.
ونال مودريتش مع ريال مدريد 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ومثلها في كأس العالم للأندية و3 في الدوري الإسباني و4 في كأس السوبر الأوروبي، إلى جانب العديد من الألقاب، بينها الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2018، وجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم "The Best" في 2018.