منتخب عربي يملك فرصة فريدة ليكون أول متأهل لكأس العالم عن تصفيات إفريقيا

تقف الكرة المغربية على أعتاب إنجاز جديد بعد أيام قليلة من تتويج منتخب اللاعبين المحليين بكأس أمم إفريقيا 2025 التي أسدل عليها الستار السبت الماضي بتتويج أسود الأطلس للمرة الثالثة في تاريخهم باللقب.

وأحرز المنتخب المغربي لقب "الشان 2025" بعد فوزه المثير على مدغشقر (3 ـ 2) في النهائي الذي احتضنته نيروبي الكينية.

وسيكون المنتخب المغربي الأول أمام فرصة فريدة يوم الجمعة ليكون أول منتخب إفريقي يضمن بطاقة التأهل من أصل 9 مقاعد عن القارة السمراء في كأس العالم لكرة القدم 2026.

وصنع المغرب التاريخ كممثل للقارة في كأس العالم الأخيرة في قطر ببلوغ الدور نصف النهائي، ومن المرجح أن يكون أول منتخب أفريقي يتأهل للنهائيات المقبلة في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

ويستضيف منتخب أسود الأطلس في الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا منتخب النيجر، وفي حال الفوز مع تعثر تنزانيا أقرب منافسيه في المجموعة الخامسة أمام الكونغو في برازافيل، سيحجز رفاق أشرف حكيمي رسميا بطاقة تأهله إلى كأس العالم 2026.

والمغرب الذي يحتل المركز 12 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، هو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في التصفيات حتى الآن برصيد 5 انتصارات متتالية.

وتملك 3 منتخبات أخرى فرصا كبيرة في التأهل للمونديال ولكن سيكون عليها الفوز في مباراتيها المقبلتين في فترة التوقف الدولي أو الفوز والتعادل في أقل الأحوال.

ويتعين على مصر، التي كانت أول منتخب أفريقي يشارك في كأس العالم عام 1934، أن تفوز على أرضها أمام إثيوبيا يوم الجمعة ثم تتغلب على بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني لضمان صدارة المجموعة الأولى.

في المقابل، تتقدم الجزائر بثلاث نقاط فقط على موزمبيق في صدارة المجموعة السابعة ولكن إذا جاءت النتائج في صالحها خلال الأسبوع المقبل فإنها قد تحسم التأهل أيضا.

ويستضيف المنتخب الجزائري منافسه بوتسوانا يوم الخميس، ثم يلتقي مع غينيا على ملعب محايد في الدار البيضاء يوم الاثنين.

وتملك تونس أيضا فرصة للتأهل قبل الجولتين الأخيرتين من التصفيات في أكتوبر المقبل، شريطة الفوز على ليبيريا وغينيا الاستوائية، على أمل أن تُصب نتائج مباريات المجموعة الثامنة الأخرى في مصلحتها.