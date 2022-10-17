الزمالك يعلن تجديد تعاقده رسميًا مع محمد أشرف روقا (شاهد)

وعقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا بالنادي اليوم الأحد لتقديم اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأبرم الزمالك 9 صفقات هذا الصيف، هم عمر جابر ونبيل عماد دونغا، وعمرو السيسي ومصطفى الزناري، وزكريا الوردي، ومصطفى شلبي، وسامسون أكينيولا، وإبراهيما نداي، ويوسف حسن، واستعادة محمد صبحي بعد نهاية إعارته إلى فاركو.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب.

وتُوج الزمالك بلقب الدوري المصري لموسم 2021-2022 للمرة الثانية على التوالي، والـ14 في تاريخه، عقب منافسة شرسة مع غريمه التقليدي الأهلي.