كشفت تقارير إعلامية عن أولى الأزمات التي تسببت بها استقالة إبراهيم المهيدب من رئاسة النصر السعودي.

وأعلن المهيدب، يوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، وذلك بعد أيام من خسارة الفريق في نهائي كأس السوبر المحلية التي تشكل بداية الموسم الجديد.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإنه باستقالة إبراهيم المهيدب من شركة النصر أصبح انتقال متعب الحربي للهلال وشيكاً.

وأضاف: "المهيدب كان مستعدا لدفع 75 مليون ريال سعودي دفعة واحده من حسابه الشخصي لإتمام الصفقة".

وكان المهيدب قد قرر الرحيل عن منصبه بسبب تقلص صلاحياته، وبعد اجتماع طالب فيه بضرورة التدخل في عدة قرارات وإبرام صفقات قوية للفريق قبيل انطلاق الموسم الجديد لدوري روشن، ولكن طلباته قوبلت بالرفض من قبل الرئيس التنفيذي للنادي غويدو فينغا، وهو ما أعقبه إعلان المهيدب عبر حسابه على منصة "إكس" الاستقالة.

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وذكرت تقارير خلال الأيام الماضية، أن إدارة نادي الهلال، أوشكت على التعاقد مع متعب الحربي، ظهير أيسر الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت جريدة "الرياضية"، أن الهلال سوف يحصل على خدمات متعب الحربي مقابل 80 مليون ريال، وإعارة الثنائي محمد البريك ومصعب الجوير لصفوف الشباب مع تكفل الأزرق براتب البريك المقدر بحوالي 6 ملايين ريال.