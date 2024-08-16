كشفت تقارير صحفية، عن الموعد الأقرب لإقامة مباراة إسبانيا والأرجنتين على كأس فيناليسيما، وهي المباراة التي تجمع بين بطلي أوروبا وكوبا أمريكا.

وتجمع هذه المباراة المرتقبة بين بطل كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" وبطل كوبا أمريكا 2024 بعد نهاية مشوار البطولتين على نحو رسمي.

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وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، كونها ستجمع بين الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنجم الإسباني الشاب لامين يامال.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب اليورو بتغلبه على إنجلترا بنتيجة 2-1 في اللقاء النهائي للنسخة التي استضافتها ألمانيا.

وفاز منتخب الأرجنتين على حساب كولومبيا بنتيجة 1-0 في نهائي كوبا أمريكا 2024 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أن مدينة نيويورك هي الخيار الأكثر جدوى لاستضافة المباراة التي تجمع بين بطل أوروبا، وبطل كوبا أمريكا.

وأشارت الصحيفة الأرجنتينية إلى أن المباراة ستقام في مارس 2026 بمدينة نيويورك الأمريكية، قبل انطلاق كأس العالم.

ومن بين البدائل المحتملة حال فشل إقامة المباراة في أمريكا، ستكون مدن برلين ولندن وروما على استعداد لاستضافة اللقاء، مع تحديد موعد مبدئي في نوفمبر 2025، حال إقامتها خارج أمريكا.

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يذكر أن "فيناليسيما" والتي تعني باللغة الإيطالية النهائي الكبير.. وكانت أول مواجهة بين فرنسا وأوروغواي في ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة باريس، وأقيمت هذه المواجهة يوم 21 أغسطس 1985.

وأقيمت النسخة الثانية من هذه البطولة يوم 24 فبراير 1993 بين منتخبي الأرجنتين والدنمارك، وفاز راقصو التانغو بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

وعادت هذه البطولة للأضواء مجددًا يوم 1 يونيو 2022 بين الأرجنتين بطل كوبا أمريكا وإيطاليا بطل أوروبا على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، وفاز منتخب الأرجنتين بثلاثية دون رد.