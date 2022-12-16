صحيفة مغربية: الوداد والأهلي المصري سيشاركان في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن النادي الأهلي المصري، سيشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، التي ستنظم في المغرب، في الفترة ما بين 1 و11 فبراير، رغم حصوله على المركز الثاني في دوري أبطال أفريقيا، في النسخة الماضية.

ونقلت صحيفة “هسبورت” المغربية، عن مصادر خاصة، أن الوداد الرياضي سيكون الممثل الوحيد للمملكة المغربية في منافسات كأس العالم للأندية، في نسختها المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن الوداد الرياضي سيشارك بصفته ممثلا للبلد المنظم، على أن يعوضه وصيفه في دوري أبطال أفريقيا، الأهلي المصري، في المقعد الأفريقي.

ونفت الصحيفة وجود أي نية لمشاركة فريق مغربي آخر في كأس العالم للأندية، إلى جانب الوداد الرياضي، بطل الدوري المغربي وأفريقيا.