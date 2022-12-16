صحيفة مغربية: الوداد والأهلي المصري سيشاركان في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية
كشفت تقارير صحفية مغربية، أن النادي الأهلي المصري، سيشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، التي ستنظم في المغرب، في الفترة ما بين 1 و11 فبراير، رغم حصوله على المركز الثاني في دوري أبطال أفريقيا، في النسخة الماضية.
ونقلت صحيفة “هسبورت” المغربية، عن مصادر خاصة، أن الوداد الرياضي سيكون الممثل الوحيد للمملكة المغربية في منافسات كأس العالم للأندية، في نسختها المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن الوداد الرياضي سيشارك بصفته ممثلا للبلد المنظم، على أن يعوضه وصيفه في دوري أبطال أفريقيا، الأهلي المصري، في المقعد الأفريقي.
ونفت الصحيفة وجود أي نية لمشاركة فريق مغربي آخر في كأس العالم للأندية، إلى جانب الوداد الرياضي، بطل الدوري المغربي وأفريقيا.
يذكر أن غياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن اليوم الجمعة، إقامة النسخة القادمة من كأس العالم للأندية في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.
ويستضيف المغرب مونديال الأندية للمرة الثالثة بعد 2013 و2014، وكانت النسخة الأخيرة قد استضافتها الإمارات وتوج فيها تشيلسي الإنجليزي على حساب بالميراس البرازيلي (2-1).
سيُشارك في النسخة القادمة لمونديال الأندية كل من ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، والوداد الرياضي المغربي بطل أفريقيا، والأهلي المصري (وصيف بطل أفريقيا)، وفلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وسياتل ساوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي عن قارة أوقيانوسيا، في حين لم يتحدد ممثل قارة آسيا حتى الآن.
وكشف إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة القطرية الدوحة عن مصادقة مجلس "فيفا" على إقامة نسخة 2025 من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 ناديا.
وقال إنفانتينو عن النظام الجديد للبطولة: "النسخة الأولى ستكون في صيف 2025 وستكون أفضل الأندية في العالم مدعوة للمشاركة فيها، فيما ستناقش التفاصيل لاحقا بالتفاوض مع أصحاب المصلحة".
وأضاف: "ستكون فعليا بمثابة كأس العالم.. ستقام كل أربع سنوات وستزيد من أرباح الفيفا".